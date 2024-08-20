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高雄2高中畢業生成立交通促進會 盼2040年零死亡

中央社／ 高雄20日電

高雄2名高中應屆畢業生發起「下一代人本交通促進會」，今天在高雄中學成立，目標「2040年交通零死亡」，計劃從高雄出發到全台遍地開花，盼為下一代建立人本交通環境。

「下一代人本交通促進會」前身為「下一代學生行人路權聯盟」，去年由當時還是高中生的王晉謙、游立維發起，號召30多名來自各校的高中生，並發起「高雄行人路權大遊行」，有數千名民眾響應。

「下一代人本交通促進會」今天在雄中舉辦成立大會，王晉謙被選為理事長，游立維為理事。促進會以實現「2040年交通零死亡」為願景，並以推動人本交通改革為核心目標。

高雄市教育局長李立森、交通局長張淑娟及青年局副局長汪小芬，及國民黨高市議員白喬茵、基進黨高市議員張博洋等人出席響應。

游立維在會中回顧，在去年台南女童遭撞事故發生前，學生們僅能透過市長信箱和1999反映意見的困境，在高雄行人路權大遊行後，2人受到高市府邀請與相關部門對話，並簽署訴求連署書，進而進入高雄市政府道路安全會報，成功獲得首個「學生代表」名額席次。

台南市人本交通促進協會理事長余志祥今天也出席響應，他說，希望能為未來的孩子們留下一條安全回家的路，這一願景是對台南女童遭撞亡案的追思與承諾。

張淑娟致詞時說，王晉謙和游立維的勇氣與決心值得讚許，如同丹麥設計師名言「生活始於步行」，城市應該是以人為本而非以車為本的。高雄約有55%人行道，也就是有45%仍待改善，目前已爭取中央預算持續增設。

張立森說，過去在學校服務時，學生團體是在校內為同學服務，而今已經是針對社會重要議題發生，值得鼓勵。未來在學校圍牆設計時會考慮周邊行人安全，持續與民間、民代合作，以保障學童安全通行。

台南 行人 路權

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