中英文營隊同時辦 雲林永年中學為國高中生量身練功

雲林永年中學暑假的中英文營隊日前同時舉辦，高中部全英文，國中部聚焦中文寫作。經過營隊特訓後，大家功力大增，成果發表會時，高一生已可用英文介紹在地景點與特產，高二生有播報颱風動態、奧運選手的性別爭議等。校長王安順提點表示，演說不用長篇大論，用自己的方式流利地講重點就很棒。

王安順以即將讀台師大地科系的畢業生廖家儀為例，國高中六年都讀永年的他，以流利的客、華與英語入選行政院「2024客家青少年國際事務訪問團」前往紐澳。永年的多元資源如國中的閱讀素養課程，高中的「全英主播營」、「全英外交營」等活動，都為她建構了堅實基礎。

永年今年暑假的中英文營隊，高一主題「青年外交夢想美語營」、高二「領航英語主播營」。國中部聚焦中文寫作，國一「文學行動家」營隊，透過故事箱、手繪報，鼓勵發揮創意，國二是「SDGs永續行動家」，藉由拍影片、製作電子報等，表達對永續議題的看法，國三的「會考寫作營」則是為明年會考暖身。

由於高中部是連續5天、每天8小時的全英語營隊，高二仁班柯向謄和高一孝班林伯儒都說「上課強度超高」，但壓力逼人成長，為了要完成任務，他們會用英文單字加上台式文法表達想法，雖帶點搞笑，但也撐過每一堂課，營隊帶來的震撼，也讓他們決定「要學好英文」。

國一忠班「超派御飯糰」隊員都是女生，他們對「MeToo」事件印象深刻，認為女生應該勇敢拒絕性騷擾，因此保留小紅帽的人物設定，但遇到像大野狼般的壞人時，會勇敢拒絕甚至報警對付壞人。國二孝班「釋迦牟尼佛」隊則專注在「公共出借權」，他們拍影片支持修法，並強調，雖然酬金不多，但基於公平正義的原則，應該要讓作家、出版社收到這筆錢。