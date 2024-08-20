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朴子課輔班「蟒撞人生笑蜥蜥」 偏鄉學子大開眼界

中央社／ 嘉義縣20日電

天主教中華聖母基金會朴子課輔班學子今天與白化球蟒、紅尾蚺、豬鼻蛇、藍舌蜥、豹紋守宮、雨林蠍子等爬蟲及節肢動物相見歡；基金會表示，要讓孩子開眼界看見生命的獨特，啟發未來。

對昆蟲、爬蟲類專精的南華大學傳播學系學生林建廷應中華聖母基金會邀請擔任一日講師，今天帶著球蟒、蚺蛇、蠍子等爬蟲及節肢動物到朴子課輔班為學子上了一堂「蟒撞人生笑蜥蜥」課程。

林建廷一一介紹爬蟲及節肢動物，引導小朋友不要害怕摸摸看，小朋友們有時驚喜，有時尖叫，還不時傳出「恐怖啊、可愛喔」形容詞，教室裡討論聲四起、熱鬧滾滾。

中華聖母基金會執行長黎世宏告訴中央社記者，課輔班小朋友有4成為單親家庭、3成為隔代教養，其中近3成主要照顧者無法勝任指導課業，近4成孩子不會打理自己，超過1成孩子無法落實身體清潔。

黎世宏表示，孩子長期缺乏陪伴下，容易對各種事物提不起興趣，希望藉由平日少見的爬蟲動物課程，讓孩童看見生命的獨特，啟發對未來的視野企盼。

黎世宏說，基金會在嘉義朴子、鹿草地區成立偏鄉課輔班，服務10年來，陪伴超過800名孩子度過生命陰雨天，為當地孩子提供愛的學習堡壘。

動物 朋友 課輔班

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