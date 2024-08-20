雲門舞集回嘉 林懷民指導22新港學童跳「薪傳」

雲門舞集創辦人林懷民今天與雲門資深舞者許嘉卿及蘇依屏，指導嘉義新港鄉安和與月眉國小22名學生學習雲門經典作品「薪傳」中的「耕種與豐收」，12月將在新港平安祭活動中演出。

雲門舞集去年在台東池上教小朋友跳「耕種與豐收」轟動全國，新港文教基金會今年邀請雲門回嘉義教導新港偏鄉學校學生跳同首舞作。林懷民今天現身安和國小觀看學生習舞情況，校方則舉行「學生拜師禮」歡迎他，並依古禮送上束脩（肉乾禮盒）。

林懷民向學生們說，去年池上小朋友跳得非常好，全國轟動，新港小朋友一定可以表現得更好，他會時常回來，期待大家跳得很開心。

林懷民指出，他小時候住在新港大興路現在的培桂堂，常看到長輩們在田裡面辛苦工作的樣子，憑這個印象就編了「薪傳」這支舞，至今已有46年，新港的小朋友能跳這支舞，他感到非常高興；現在種田都已機械化，小朋友都不知道以前人種田、除草都要彎著腰，跳這支舞也是一種文化傳承，瞭解先人生活方式。

新港文教基金會董事長陳永華表示，安和國小曾是台灣知名體操小學，培育出許多優秀體操選手，但因少子化影響而中斷，這次演出期望帶給偏鄉孩子正能量與啟蒙。

雲門舞集今天開始在安和國小進行為期5天暑期訓練，9至12月規劃10堂課程練習，22名學生將以3個月時間學習表演「耕種與豐收」，12月8日將在新港公園民俗表演場「新港四季風平安祭」活動中演出。