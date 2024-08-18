日本福島縣白河市學生訪台南 後壁高中接待交流

台南市台日文化友好交流基金會推動日本福島縣白河市與台南交流，邀請白河市高中學生造訪後壁高中及菁寮老街、烏山頭水庫等景點，希望增加雙方學生互訪機會。

台南市台日文化友好交流基金會董事長李退之今天透過新聞稿表示，福島縣白河市位於日本東北地區南邊，基金會曾於2021年台南總爺和風文化祭福島縣特展中展出半人高的巨型白河達摩，奠定白河市與台南市友誼基石，此次由基金會名譽董事長郭貞慧牽線，安排白河市高中學生到台南參訪。

李退之指出，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情過後，國際交流活動全面發展，福島縣白河市曾舉辦「台灣祭」推廣台灣文化，也積極透過教育層面讓年輕世代知道擁有白河區這個相同地名的城市台南。

李退之表示，參訪團昨天抵台後，首先招待學生們品嚐鴛鴦麻辣火鍋，有日本學生對台灣人在炎熱天氣中喜歡吃火鍋文化感到有趣，再安排前往後壁高中參訪，透過台、日學生相互介紹彼此城市，讓學生們了解不同文化魅力，也期待雙方未來持續深化交流。

李退之說，在交流過程中，學生們針對文化差異發表許多有趣內容，如台灣101與東京晴空塔哪個比較高、日本與台灣都有因地區不同而有在地語言、日本人喜歡的牙刷軟硬度等，雙方學生間有不少互動。

日本福島縣白河市國際交流協會代表近藤直子表示，希望推動白河市與台南市年輕世代相互交流理解，未來也期待台南後壁、白河地區學生前往白河市交流。