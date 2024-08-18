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提升學子國際視野 嘉市國中小校長組團赴美交流

中央社／ 嘉義市18日電

深化嘉義市教育發展，教育處長郭添財與國中、小校長教師組成教育交流團今天赴美參訪，將進行跨領域課程觀課及校長對談，與美國6所學校簽訂合作備忘錄，提升學子國際視野。

嘉義市政府今天發布新聞稿表示，嘉義市政府首次組織教育交流團，今天前往美國進行為期10天的訪問。此次交流團由郭添財領隊，包括國中、小校長教師及英語資源中心顧問等共16人，至加州舊金山、洛杉磯和洪堡郡等地學校訪問。

郭添財告訴中央社記者，此次訪美的重點是與加州洪堡郡進行姊妹校交流，對象包括Redwood、AliceBirney小學及Trinidad特許學校。

郭添財強調，在洪堡郡教育廳副廳長Dr. ColbySmart的協助下，交流團將分組訪問MckinleyvilleMiddle School等7所中小學，預計簽訂6所姊妹校合作備忘錄。返台後，將規劃校際交流課程，深化中小學的國際教育課程，擴大嘉義市與美國中小學的交流數量，增進台美學校間的互動，提升嘉義市學子的國際視野。

郭添財說，交流團隊首日抵達舊金山，將拜會「駐舊金山台北經濟文化辦事處」，參觀舊金山大學及舊金山藝術高中，並參加教育領導人員研討會。

另外，在洛杉磯時將參觀加州大學洛杉磯分校，討論與嘉義市的教育合作，參加教育大學學術實務研討會，並在K.L Carver小學進行跨領域課程觀課及校長對談。

市長黃敏惠表示，市府致力將嘉義市發展成為國際教育城市，與加州洪堡郡教育廳於111年8月簽訂教育合作備忘錄，透過線上交流和教師共備，逐步深化姊妹校合作。去年7月洪堡郡教育廳一行人到訪嘉義市，更進一步促成雙方的合作。

嘉義 小學 教師 舊金山

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