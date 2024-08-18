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校園新鮮事／雲林斗南文安國小 打造馬鈴薯學校
雲林縣斗南鎮文安國小位於國內主要馬鈴薯產區，不少學生家長種植馬鈴薯，但孩子們對餐桌上馬鈴薯一無所知，學校與農會合作，從食農教育出發，帶領孩子種馬鈴薯、觀察馬鈴薯生長過程，採收做料理，打造全台最有特色的「馬鈴薯學校」。
斗南水源豐沛、日照充足，又有排水性極佳砂質土壤，近30年成為國內主要馬鈴薯產區，鎮農會秘書張耀裕說，全鎮馬鈴薯面積近600公頃，占全台3分之1，這顆有「大地蘋果」之稱的馬鈴薯，養活許多鎮民，文安國小學區就是主要生產聚落。
文安創校65年，全校現有244名學生，校長曾智豐說，近年食農教育盛行，學區周遭許多馬鈴薯田，2022年學校與公所、社區結合，發起「馬鈴薯成名之路」活動，由家長無償提供土地給學生種馬鈴薯，由師生共同策畫行銷活動，藉此擾動社區，拉近學校與社區情感。
2022年冬天，全校師生一起種馬鈴薯田，由斗南農會輔導學生，從田間管理、生長過程觀察到創意料理，師生完整參與，馬鈴薯不再陌生，甚至成為親子間共同話題。
「文安每個班級，小朋友嘴裡，最愛吃的就是馬鈴薯呀」，學生改編馬鈴薯之歌，大跳自創舞蹈，要讓馬鈴薯成名，師生合作在校進行馬鈴薯彩繪創作，學生校園生活，放眼所見都有馬鈴薯蹤跡，儼然成為「馬鈴薯學校」。
教導主任陳巧珣表示，透過「馬鈴薯成名之路」食農教育，讓孩子體驗家長種植歷程，感受土地生命力，體會父母農耕辛苦，親子因馬鈴薯共同話題，感情更親密。
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