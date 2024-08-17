新日興擔任蒲公英基金會傳愛大使 小領袖夏令營閉幕

蒲公英基金會致力推動品格教育，在小學推動小領袖計畫，全方位培力學童五大核心能力—領導力、創作力、表達力、續航力、執行力，新日興公司擔任2024年傳愛大使，並參與小領袖夏令營。夏令營圓滿閉幕，現場滿滿熱情與希望，還有集合想像力與團隊力的希望星球，每一位小領袖大方自信地介紹心中的未來世界，分享這五天學習到的成果與感想。

小領袖夏令營在蒲公英希望基地展開，新日興講師志工帶來新日興永續小學堂課程，帶領學童認識水資源，以新日興淨水節水的作法為例，說明水的重要性及如何減少水汙染，保護水資源，課程中以問答方式，傳遞正確的知識，小領袖們更是表現出熱情與興趣，踴躍地舉手回答。為了加深小領袖們對水資源課程的記憶，設計了遊戲和互動環節，以及扭蛋機，成功吸引學童注意力，首先讓小領袖們用手比出「O」跟「X」，快問快答關於節水的題目，引導小領袖們思考在日常生活中可以如何節水；闖關遊戲時，讓小領袖們分組競賽、團隊協作，一起喊出拚出水台灣的口號。

新日興公司為深化永續理念，在集團內部成立永續種子，推行後更加體認到向下扎根的永續教育，才能延續到未來，因此設計「新日興永續小學堂」，希望經由有趣的問答與活動，將永續的概念融入生活中，在小朋友心中種下永續的種子，新日興也在實作、推廣中，踐行企業社會責任，讓世界變得更美好。

新日興永續小學堂下一站將開往9/7(六)新北市樹林區星光童樂會暨紅麴野餐趣，歡迎大家一起來玩。