高市博愛國小結合衛教資源 避免學童沉迷網路

為避免學童沉迷於網路世界，高雄市博愛國小與高市衛生局、臨床心理師公會合作，今天舉辦親子夏令營，透過親子互動與宣導，讓家長和學童更了解正確使用網路。

博愛國小透過新聞稿表示，校方今天舉辦「網路不惘入、親子手做溝通體驗」夏令營，透過親子陪伴、臨床心理師入班宣導等多元方式，防治兒童網路成癮，營造學童健康的學習環境。

夏令營今天上午開始，有30多組家庭參加，活動由高醫心理師歐柔孜帶領臨床心理師徐菡、謝文洋、吳蔓溱、林玉雯及醫學院研究生團隊，辦理一系列的課程與講座，學校方面由輔導主任林佳蓉共同參與規劃。

博愛國小表示，夏令營第一堂課是親子講座，心理師運用活潑的有獎徵答、互動遊戲，教導親子如何好好說話，不要加入「比較、批評」的語詞，運用「我訊息」溫柔而堅定表達出自己的想法形成「雙贏溝通」。

現場多數家長擔心數位網路如同毒品般，會讓孩子沉迷；心理師表示，一味只是使用「禁止隔離」手段，只會引發更劇烈的親子衝突；現場有家長說自己有切身經驗，希望能找到親子之間最好的處理方式。

第二堂課程教導家長如何使用「無道具親子遊戲」與孩子互動。藉由賓果遊戲闖關，親子要完成關主指定運用的「溝通技巧」，如用「可以」取代「不可以」，具體讚美孩子兩次，共同完成闖關，並讓親子討論共同簽定使用「網路契約書」。

手作遊戲活動時，親子一起完成超有趣手作彈珠台，校方表示，彈珠台大多是父母兒時的夜市經典遊戲，現場親子一同製作道具，一起撥動彈珠，歡笑聲不斷。

博愛國小校長張逸婷表示，網路世界如同水能載舟亦能覆舟，正確使用網路，能讓生活更加便利豐富精彩，但若沉迷，將造成人際互動或身心健康不良影響，家長適當陪伴很重要，在校則引入社區資源，打造友善健康的校園環境。

除了夏令營，校方也會在9月10日、24日、10月3日下午，由6名臨床心理師、醫學院研究生團隊在五年級班級進行相關課程，教導學童正確使用網路，避免網路成癮。