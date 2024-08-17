快訊

濺巨大水花！法航展特技飛機突俯衝墜海 飛行員喪命

直播／第二屆500碗小吃派對市集實況 小編帶逛視吃

遭愛徒黃子佼性醜聞波及 張小燕首度公開露面受訪

雲林興華國小多元學習 鋼琴聲不中斷

中央社／ 雲林縣17日電

雲林縣麥寮興華國小規劃暑期多元學習活動，向教育部申請經費，聘請專業師資教學，近50名學生邊彈奏鋼琴邊學習樂理；學校計畫開學後開設鋼琴社團，讓學生學習不中斷。

興華國小校長王瓊慈表示，對於多數麥寮興華國小學生要額外負擔費用，到外面上音樂才藝課程，是非常不容易的事情，除了經濟上的負擔之外，到麥寮市區至少需要15分鐘車程，因此學校特地向教育部申請計畫外聘音樂老師到校授課，家長們不用額外負擔學費。

王瓊慈舉今年應屆畢業生為例，他們從三年級開始接觸鋼琴等樂器，並熟悉樂理，今年自行創作畢業歌曲；她認為，學習鋼琴除了陶冶性情外，也訓練小孩的手指肌肉和手眼協調，因此學校計畫開學後開鋼琴社團，讓學生學習不中斷。

學校今年暑期期間規劃不同班級4堂鋼琴鍵盤課，人人都可以上到鋼琴課程，近50名學生邊彈奏鋼琴邊學習樂理。

就讀三年級的學生林永哲說，學鋼琴感覺有一點點困難，因為手指頭有時不聽使喚，尤其是要彈無名指，常常會中指一起彈下去，不過應該多練練就可以了。

音樂老師蘇鈺雯說，學鋼琴不僅可以使孩子情感豐富，情緒開朗，而且還可以提高音樂鑑賞力，對於偏鄉學生要接觸鋼琴是比較不容易的。透過暑假沒有課程進度壓力的時候，讓學生接觸學習鋼琴彈奏，學習不一樣的樂器，增廣視野。

教育部 音樂 麥寮

延伸閱讀

雲林爭取台積電卡關…張麗善稱政治考量 農業部：勿卸責中央

雲林完善大健康產業鏈 飯店級養生村2次招標

少子化養老成難題 雲林將打造複合式飯店養老基地

六大商圈接力登場推節慶活動 雲林今年秋天「嗨翻天」

相關新聞

食安不放暑假！2校午餐食安稽查不合格 辣椒油竟過期近2年

食安不放暑假！衛福部食藥署今天公布「113年供應校園午餐之學校自設廚房稽查專案第一階段執行結果」，台南市學甲國中貯存逾期...

擲筊、婆姐入舞 文華高中「瘋媽祖」登上日本真中祭

台中市文華高中舞蹈班23日將前往日本，以台中「3月瘋媽祖」的全新舞碼，登上「日本真中祭」，場景融入廟宇、擲筊意象，將婆姐...

彰化113學年第一學期國中小初任校長 1/3來自這國中傳杏壇佳話

彰化縣113學年第一學期遴選及申請調動的校長紛紛就位，新水國小校長張振嘉今履新，溪湖區、二林區及彰化區都有校長出席並祝賀...

1919陪讀班多元課程 激發弱勢孩子學習動力

據「1919陪讀計畫2024年成效報告」，在156個國小陪讀班中，有49%的班有學科加強課程，國中班62班中則有60%。...

尖石嘉興國小合唱團赴歐參賽成果豐 天籟美聲祝福新人

新竹縣尖石鄉嘉興國小「拿互依&馬胎兒童合唱團」一行44人參加義大利佛羅倫斯辨的第5屆安德烈·德爾·委羅基奧國際合唱大賽，...

影／弘光科大辦學童夏令營 全國SUPER教師獎首獎老師上課很生動

弘光科技大學推廣營運處推廣教育中心執行高教深耕計畫，為協助經濟或文化不利學童自助自立，8月5至16日在社團法人台中市天恩...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。