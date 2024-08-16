苗縣後龍學子扯鈴隊揚威國際 赴日奪10金6銀4銅

苗栗縣以後龍國小扯鈴隊學生、畢業校友為班底的鈴漾扯鈴隊，參加「2024年OIDC日本大阪國際扯鈴比賽」囊括10座冠軍、6座亞軍及4座季軍等獎項，技驚世界舞台。

後龍國小學務主任洪及仁今天表示，後龍鈴漾扯鈴隊由校內扯鈴隊學生及畢業隊員組成，利用放學後及寒暑假期間回校統一培訓，成立至今滿12年，這幾年對外公演、競賽成績亮眼，已累積39座國際冠軍、449座全國冠軍。

鈴漾扯鈴隊8月13日至8月15日赴日本參加「2024年OIDC日本大阪國際扯鈴比賽」，面對馬來西亞、日本等多國強勁團隊，選手們以精湛技藝獲國際青少年組及公開組多項大獎，囊括10座冠軍、6座亞軍及4座季軍，再添一筆傲人紀錄。

洪及仁指出，鈴漾扯鈴隊秉持「品格、惜福、感恩、謙卑、突破」隊訓，朝向營造一個有溫度的團隊為目標，在家長熱心支持下，學生認真、堅持練習，以扯鈴站上世界舞台，展現自信與精彩「實在好樣」。

校方表示，此次賽前，扯鈴隊一度為出國比賽費用傷腦筋，感謝教育部體育署、苗栗縣政府、後龍鎮公所、力晶積成電子製造股份有限公司、宏碁集團創辦人施振榮、麗富康國際股份有限公司、後龍鎮萬善祠百姓公等企業及人士捐款，讓扯鈴隊孩子的圓夢之旅順利成行並揚威國際。