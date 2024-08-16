快訊

慶祝奧運羽球男雙金牌2連霸 蔣萬安宣布在這路段設別名「麟洋路」

總統退選副手上陣！美民主黨全代會近似1968年情節 多項詭異巧合難忽視

苗縣後龍學子扯鈴隊揚威國際 赴日奪10金6銀4銅

中央社／ 苗栗縣16日電

苗栗縣以後龍國小扯鈴隊學生、畢業校友為班底的鈴漾扯鈴隊，參加「2024年OIDC日本大阪國際扯鈴比賽」囊括10座冠軍、6座亞軍及4座季軍等獎項，技驚世界舞台。

後龍國小學務主任洪及仁今天表示，後龍鈴漾扯鈴隊由校內扯鈴隊學生及畢業隊員組成，利用放學後及寒暑假期間回校統一培訓，成立至今滿12年，這幾年對外公演、競賽成績亮眼，已累積39座國際冠軍、449座全國冠軍。

鈴漾扯鈴隊8月13日至8月15日赴日本參加「2024年OIDC日本大阪國際扯鈴比賽」，面對馬來西亞、日本等多國強勁團隊，選手們以精湛技藝獲國際青少年組及公開組多項大獎，囊括10座冠軍、6座亞軍及4座季軍，再添一筆傲人紀錄。

洪及仁指出，鈴漾扯鈴隊秉持「品格、惜福、感恩、謙卑、突破」隊訓，朝向營造一個有溫度的團隊為目標，在家長熱心支持下，學生認真、堅持練習，以扯鈴站上世界舞台，展現自信與精彩「實在好樣」。

校方表示，此次賽前，扯鈴隊一度為出國比賽費用傷腦筋，感謝教育部體育署、苗栗縣政府、後龍鎮公所、力晶積成電子製造股份有限公司、宏碁集團創辦人施振榮、麗富康國際股份有限公司、後龍鎮萬善祠百姓公等企業及人士捐款，讓扯鈴隊孩子的圓夢之旅順利成行並揚威國際。

日本 馬來西亞

延伸閱讀

凱米颱風後龍、大湖災後復建2.8億元 工程會促即報即審

農曆七月…苗縣通霄嶺頂土地公「被請走」？ 網友想像力超爆笑

擲筊、婆姐入舞 文華高中「瘋媽祖」登上日本真中祭

日本政策利多助攻！中信 ETF 00956掌握日本長線投資契機

相關新聞

食安不放暑假！2校午餐食安稽查不合格 辣椒油竟過期近2年

食安不放暑假！衛福部食藥署今天公布「113年供應校園午餐之學校自設廚房稽查專案第一階段執行結果」，台南市學甲國中貯存逾期...

擲筊、婆姐入舞 文華高中「瘋媽祖」登上日本真中祭

台中市文華高中舞蹈班23日將前往日本，以台中「3月瘋媽祖」的全新舞碼，登上「日本真中祭」，場景融入廟宇、擲筊意象，將婆姐...

彰化113學年第一學期國中小初任校長 1/3來自這國中傳杏壇佳話

彰化縣113學年第一學期遴選及申請調動的校長紛紛就位，新水國小校長張振嘉今履新，溪湖區、二林區及彰化區都有校長出席並祝賀...

1919陪讀班多元課程 激發弱勢孩子學習動力

據「1919陪讀計畫2024年成效報告」，在156個國小陪讀班中，有49%的班有學科加強課程，國中班62班中則有60%。...

尖石嘉興國小合唱團赴歐參賽成果豐 天籟美聲祝福新人

新竹縣尖石鄉嘉興國小「拿互依&馬胎兒童合唱團」一行44人參加義大利佛羅倫斯辨的第5屆安德烈·德爾·委羅基奧國際合唱大賽，...

影／弘光科大辦學童夏令營 全國SUPER教師獎首獎老師上課很生動

弘光科技大學推廣營運處推廣教育中心執行高教深耕計畫，為協助經濟或文化不利學童自助自立，8月5至16日在社團法人台中市天恩...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。