拳擊國手賴主恩任里港國中教練 盼挖掘潛力選手

屏東瑪家鄉拳擊國手賴主恩沉潛8年再闖奧運，惜止步16強；今天屏東縣政府宣布將他聘用為里港國中教練，賴主恩表示，希望可以挖掘更多有潛力的選手。

屏東縣政府在屏東數位青創中心「放視屏東‧動動Now」特展規劃「元宇宙拳擊區」，今天由屏東縣長周春米與拳擊國手賴主恩共同揭幕，透過VR技術感受拳擊賽事樂趣，周春米現場宣布賴主恩新角色。

周春米表示，賴主恩是屏東孩子，非常認真、努力，也非常辛苦才成為奧運及亞運國手，不管將來繼續比賽與否，屏東縣政府要借用他的才華、能量，請他擔任屏東里港國中體育專任教練，今天第1天報到，成為屏東縣政府體育界真正的一分子。

賴主恩接受媒體聯訪指出，這份工作在亞運前就已洽談，一直想為屏東服務，為屏東挖掘更有潛力的選手，很高興受到縣府肯定，可以留在家鄉服務。他的教練羅尚策也是里港國中教練，目前借調國訓中心，若教練一直待在中心，自己未來培養選手到中心，堪稱完美合作。

賴主恩也坦言，國中時期不認為自己是拳擊人才，看過很多厲害選手，後來因種種影響沒有繼續拳擊路。想透過自己人生歷程告訴孩子們，如何規劃未來方向與目標，透過拳擊影響更多孩子，除做自己的太陽，也成為孩子的太陽。

至於是否再參與比賽，賴主恩說，仍處於奧運賽後調整期，還在思考未來走向，由於現在還是國訓中心選手，可能會代表屏東比賽全國運動會；未來還有很多未知數，現在持續訓練，同時培育孩子。