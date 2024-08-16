擲筊、婆姐入舞 文華高中「瘋媽祖」登上日本真中祭

台中市文華高中舞蹈班23日將前往日本，以台中「3月瘋媽祖」的全新舞碼，登上「日本真中祭」，場景融入廟宇、擲筊意象，將婆姐陣、廟會鑼鼓喧天的場合，帶到日本街頭。中市觀旅局長陳美秀說，日本真中祭有200多支日本、海外參賽隊伍，吸引200萬人觀賞。

文華高中舞蹈班是今年唯一受邀的台灣隊伍，台中大甲鎮瀾宮媽祖遶境出名，校方以三月瘋媽祖為主題，舞蹈融入大型廟景布景、「擲筊」道具，重新詮釋演出「12婆姐陣」，將鑼鼓喧天、媽祖遶境的盛大場面搬到日本街道。文華高中校長黃偉立說，已經籌備3個多月，相信學生能有好表現。

中市觀旅局表示，日本真中祭是日本最大的舞蹈祭典之一，已邁入26屆，23日起連續3天，文華高中舞蹈班將在祭典表演；現場有超過200支日本及海外隊伍、2萬名表演者，可吸引200萬人以上觀賞。

帶隊出訪的中市府參事葉國居說，名古屋市與台中市往來頻繁，互相簽署觀光友好交流合作協定，8月台中赴日參加名古屋真中祭，9月日方踩舞組織將在台中的「國際踩舞嘉年華」登場，雙方以慶典、舞蹈交流。

陳美秀說，媽祖信仰是台中獨特文化，大甲媽遶境是世界三大宗教慶典，台中海線的大安媽祖園區，媽祖雕像已經動工，搭配海線旅遊資源，盼吸引日本遊客來台中。

觀旅局表示，台中踩舞嘉年華9月14、15日，在豐原火車站周邊舉行，可親睹各國踩舞隊伍演出，包括來日本真中祭、北海道YOSAKOI索朗祭、安濃津YOSAKOI等團隊，體驗街道就是舞台的魅力。