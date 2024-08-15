1919陪讀班多元課程 激發弱勢孩子學習動力

據「1919陪讀計畫2024年成效報告」，在156個國小陪讀班中，有49%的班有學科加強課程，國中班62班中則有60%。基督教救助協會指出，國中班孩子的學習態度卻比國小班孩子低，被評為學習態度「非常好」或「好」的比例，國小班高達76%，國中班卻只有64%。為此，救助協會「1919陪讀計畫」特別在學科之外，提供「多元學習課程」，讓陪讀班孩子探索興趣，激發自主學習的動力。

救助協會服務管理組主任梁佳宏指出，弱勢家庭的孩子受到家庭環境影響，在正規學習環境中的成就感較少。從陪讀班老師的反饋中，發現國小與國中班有一共同現象，即愈投入多元學習活動的孩子，其學習動力愈佳。因此，救助協會鼓勵各陪讀班開設多元學習課程，目前已有86%的國小班和76%的國中班開設，內容包括品格教育、才藝、家事管理、運動、閱讀等。尤其在國中班，還特別強調多元技能培養和職涯體驗，希望能幫助學生發掘專長和興趣。

清泉崗1919陪讀班（清泉崗聖潔會教會）於學期間開設了美工設計、烘焙、生活電子、音樂才藝，與幼保課程。今年暑假還與東海大學、國內外教會合作，讓孩子們體驗永續發展、職業介紹、英語教學，及品格塑造等活動。國中班的主責老師是有教育背景的鍾正倫，他教學理念是「看人所長，人人皆是所用之才」。

今年清泉崗陪讀班有4名國三生順利考上高職幼保科，其中一名是國小3年級時跟越南籍媽媽改嫁到台灣的小玉（化名）。因中文不好，她在校成績始終吊車尾，家人對她的期待也只是能學個技能，嫁得出去即可。但當她國小5年級到陪讀班後，老師張雅婷便一路陪著她學中文，國中時還鼓勵她參加學校舉辦的「華語教學方案」，由專業老師面授中文，讓她進步神速。

張雅婷說，這4個孩子對幼保有興趣，從國二開始，陪讀班便輔導她們學習相關智能。過去一年，除了朗讀繪本，也在YouTube上架設自己的說故事頻道，相當認真。現在小玉的中文已頗有水準，不需注音符號就能流暢朗讀，還因此順利獲得正取生資格，準備開展自己的幼保之路。

基督教救助協會2004年發起「1919陪讀計畫」，讓弱勢家庭孩子在下課後能到陪讀班，接受免費課輔、品格教育、多元才藝、營養晚餐，及家庭關懷。20年來已累積資助7萬人次的孩子，113學年度將資助233班、2558名弱勢兒少。基督教救助協會秘書長夏忠堅呼籲社會大眾踴躍支持1919陪讀計畫，讓弱勢兒少能擁有多元的學習環境，進而發掘自己的天賦與興趣。