尖石嘉興國小合唱團赴歐參賽成果豐 天籟美聲祝福新人

新竹縣尖石鄉嘉興國小「拿互依&馬胎兒童合唱團」一行44人參加義大利佛羅倫斯辨的第5屆安德烈·德爾·委羅基奧國際合唱大賽，獲得大獎賽第2名及兒童組、民謠組雙料金質獎，並贏得「特別獎」義大利歌曲最佳演唱、最佳音樂詮釋、最佳男聲獨唱獎的肯定。

縣府指出，合唱團的孩子在佛羅倫斯最著名景點之一的百花大教堂外，還即興演唱泰雅族歡樂歌，為一對新人獻上祝福，化身「小小國民外交官」，驚艷各國遊客，展現來自台灣的熱情。

縣長楊文科肯定嘉興國小合唱團的卓越表現，讓世界聽見泰雅族的天籟美聲，也為竹縣、為國家爭光。

嘉興國小校長徐榮春表示，全團一行44人8月9、10日參賽，地點佛羅倫斯諸聖大教堂位在舊城區，大巴士無法進入，參賽學生穿著族服、臉上文面，無畏40度的高溫步行近3公里才到達，展現毅力和體力，比賽時發揮平日苦練的成果，以天籟美聲詮釋泰雅、芬蘭民謠、拉丁文聖歌、義大利文歌曲 「喔！我親愛的爸爸」等比賽歌曲，勇奪多項大獎肯定，中華民國駐教廷大使李世明及駐米蘭辦事處長林讚南，看到孩子認真投入比賽都感到動容。

嘉興國小去年畢業的李元太隨團參賽，擔任「泰雅小孩之歌」獨唱，獲頒最佳獨唱獎，他回憶當天音樂會表演時，有義大利聽眾感動到哭了，稱讚合唱團的歌聲是「上帝親吻的聲音」。學生合唱團長高可欣指出，義大利文有很多過去沒接觸的彈舌音，團隊練習了很長時間，才克服語文差異，用好歌喉及豐富的情感獲得「最佳詮釋義大利作品獎」。團員陳上恩對教堂的歷史及其精美的壁畫和雕刻印象深刻，感到能在佛羅倫斯唱歌是一種幸福。