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影／弘光科大辦學童夏令營 全國SUPER教師獎首獎老師上課很生動

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
弘光科大為經濟或文化不利學童辦夏令營，科學營老師曾明騰向小朋友說明AI新趨勢。記者游振昇／攝影
弘光科大為經濟或文化不利學童辦夏令營，科學營老師曾明騰向小朋友說明AI新趨勢。記者游振昇／攝影

弘光科技大學推廣營運處推廣教育中心執行高教深耕計畫，為協助經濟或文化不利學童自助自立，8月5至16日在社團法人台中市天恩社區關懷協會舉辦夏令營，安排自我成長、食農教育系列課程，科學營課程由曾獲全國SUPER教師獎首獎老師曾明騰主講，以生動活潑方式帶學童了解最新的AI發展趨勢及做實驗見識化學元素活性，小朋友聽講專注。

推廣教育中心主任曹皓雯表示，夏令營參加對象為天恩社區關懷協會輔導的15名經濟或文化不利國小學童，第一周「我是最棒的」自我成長課程包含開啟身體覺知、當我們劇在藝啟、發掘內心、一人一故事劇場演出、科學營、透過互動遊戲了解理財觀念、氣球DIY、分組趣味活動、參訪科博館植物園，透過生動有趣的課程，帶小朋友自我探索及成長。

科學營老師曾明騰課程主題為「科學也可以很有趣」，一開場就用AI虛擬分身向小朋友說明AI新趨勢，會為人類帶來許多改變，隨後做小小化學實驗，讓小朋友了解鈉、鉀元素的活性。每進行一小段解說，曾明騰就讓小朋友回答問題或發問，答對問題或發問的組別可以加分，使得小朋友們更加認真參與。

曾明騰指出，鉀活性極強，在空氣中會迅速氧化，遇到水會產生劇烈反應發出火焰，他小心將鉀切成一小塊一小塊，像變魔法般示範挾一小塊放在裝水小魚缸中，立刻閃動出火焰，小朋友紛紛發出「哇！」驚呼聲，他再讓每組派代表嘗試挾鉀放入水中，小朋友們親自操作實驗，又驚又喜。

第二周的「食在好玩」食農、食魚課程，包含永續海洋桌遊、認識國產糧食、有機農業、惜食桌遊、剩食大翻身、認識我的餐盤，美食DIY鎖管米粉湯、彩色粉粿、炒花生、花生米漿、飯糰，藝術DIY稻桿畫、輕黏土美味餐盤。

曹皓雯指出，希望透過這種自我探索與成長夏令營隊，讓經濟或文化不利學童建立夥伴關係、培養團隊默契、了解社會新知，進一步建立自信。

科學營老師曾明騰指導小朋友挾鉀放入水中，了解元素的活性。記者游振昇／攝影
科學營老師曾明騰指導小朋友挾鉀放入水中，了解元素的活性。記者游振昇／攝影
弘光科大為經濟或文化不利學童辦夏令營夏令營，學員參訪科博館植物園。記者游振昇／攝影
弘光科大為經濟或文化不利學童辦夏令營夏令營，學員參訪科博館植物園。記者游振昇／攝影

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