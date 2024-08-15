校園會客室／「麵包超人」老師 幫學生找回心

鳳山區青年國中輔導主任陳凱強，十年前在校園推動愛心麵包計畫，媒合社區店家提供的麵包，送給校內的問題孩子或中輟生，鼓勵對方回校學習，至今發出逾一點三萬個麵包，上千名學生受到鼓勵，學生都稱他是「麵包超人」，任教約廿五年，今年獲高市教育局教育芬芳錄表揚。

陳凱強說，童年在後山小鎮求學，當時師長認真對待學生，能從學生眼中找到需要，為此看出教育的責任與力量「有能力幫助他人，就是種福氣」，期許在教育中成就自己與他人。

他曾主動發現校內網路成癮且嚴重拒學的高關懷學生，長期穿拖鞋到校，就帶著學生到賣場買布鞋，某次學生畢業後返校，他見到對方還大喊「我送你的鞋子呢！」要對方記得這樣的溫度，以後有能力也要給人溫暖。

近年校內還有一名特殊保護的個案學生，在校常打架、偷竊、惹事，瀕臨中輟，陳凱強介入輔導後，循循善誘之餘不忘鼓勵對方學習一技之長，藉體育專訓建立自信「來練舉重吧，把心找回來！」該生去年參加高雄中等學校運動會，獲得舉重國男八十一公斤級銀牌，代表高雄參加今年四月全國中等學校運動會獲第九名，順利升學考上高中體育班，朝柔道國手邁進，讓師長、親屬相當感動。

一名家中是蔬菜大盤商的學生，因農忙時需人手，家長起初不在乎孩子中輟，堅持要孩子幫忙農務，陳凱強了解後，某次在家訪時隨口問家長「年底在學校義賣高麗菜好嗎？」家長爽快答應，義賣中，家長看見學校的食農教育意義與對學生用心，也在互動中建立信任，成功化解中輟危機。