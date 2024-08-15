全教總促調降高中班級人數

教育部長鄭英耀前天出席全國高中校長會議南區會議時，重申任內不會有一一八課綱，並會持續深化一○八課綱。全教總則呼籲教育部，應落實精緻教學小班制、調降班級人數，調整成合理的教師員額，否則目前要推動課綱，只能要求教師超時授課。

全教總去年曾對高中教師問卷調查，一千六百份有效問卷中，逾半對一○八課綱整體持正面看法，但對其整體規畫是否具合理性有疑慮。全教總認為，教育部持續推動深化課綱的同時，應檢討、解決教育現場執行面困境。

全教總表示，現階段公立高中每班卅五人、私立學校四十五人，建議應調降至卅人以下，並落實合理教師員額，否則一○八課綱在普通高中端調降部定學分、增加校訂學分數，並加入多元選修、彈性學習時間等課程，在員額不足下，要推動課綱，只能要求教師超時授課。

教育部表示，目前尚不宜提前進行全國性大規模班級人數調降，未來將持續審慎評估。另也將視各校教師員額實際運用情形，依教學現場需求，適時檢討教師編制員額設置基準。