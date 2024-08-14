萬里大坪國小創意十足 地瓜手工皂、故事繪本都有

萬里雙興高山地瓜季開跑活動中，大坪國小學生們創意十足，從地瓜的手工皂到地瓜故事繪本都有，還有根據地瓜特性與不同料理口感所製作的地瓜風味輪，讓到場的貴賓不但更深入的認識地瓜，更加還可以料理地瓜更輕鬆上手。

大坪國小學生在食農教育的成果展上不藏私的分享左手香防蚊液以及地瓜手工皂的做法，搭配萬里地瓜季活動，學生們在現場為來賓介紹解說食農教育成果，從手工皂、黑糖酵素、防蚊液到可愛的地瓜偶及繪本，將平日裡課堂上老師所教的，全都應用在生活中。

大坪國小校長石啟宏說，食農教育是大坪國小的校本課程，學校以社區中最具特色的高山地瓜與多元農作物作為課程主軸，發展多元化的學習內容，除了接軌社區與社會，也接軌未來的智慧科技，近年來學校就引進智慧監測及自動澆灌系統，讓學生測試操作，種下學生未來嘗試更多農業與科技結合的種子。

因應這次的萬里雙興高山地瓜季開跑活動，大坪國小的孩子們還根據不同地瓜的特性與不同料理方式的口感，製作了地瓜風味輪，讓來到活動現場的貴賓知道雙興高山地瓜不論蒸、煮、炸、烤都別具一番滋味，也展現了大坪國小學生在食農教育裡對高山地瓜的充分認識與瞭解。