東華大學研究光電場生態 除留下雨水還有野生動物進駐
國立東華大學生態及永續科學跨領域研究中心，在花蓮鳳林鎮面積約66公頃太陽能光電場架設「通量塔」，調查光電場對周邊環境的影響。研究發現砍樹種電雖讓碳吸收量減少，不過電場每公頃發電量可抵免550公噸二氧化碳排放，且留下更多雨水，還有野生動物前來覓食、築巢，未來會持續研究。
位於鳳林鎮兆豐段的生豐電場，利用土壤貧瘠不適耕作的河川新生地興建光電場，東華大學團隊為釐清光電設施與平地森林間的能量及水分交換，及二氧化碳變化等，2年前在業者興建場房時展開研究，同時將調查領域擴及到動植物、大氣環境與土壤等。
東華大學生態及永續科學跨領域研究中心主任張世杰指出，經過研究比較光電場與大農大富平地森林園區通量站，該場去年排放出7公噸二氧化碳，大農大富則吸收25公噸。不過依據花蓮日照量換算，1公頃的場區1年可發113萬度電，若依台電每度電換算的碳排放量，等同每公頃約抵免550公噸的二氧化碳排放。
張世杰表示，藉由研究設備發現，光電場1年蒸發散的水量約550毫米，森林則約800毫米，意即能留下更多雨水，且光電板反射率低於森林樹冠層，代表可吸收更多能量。不過能量收支因牽涉周邊大氣環境等因素，團隊後續持續收集更多數據，分析光電場對地景尺度微氣象的影響。
另外，東華大學研究團隊在電場內架設24小時監視系統，搭配紅外線自動相機、濕溫度計、種子網等全面性監測系統，觀察生態。
東華大學研究鳥類及哺乳類的博士鄭舜仁說，光電場主要吸引偏好空曠環境活動的野生動物，目前成功記錄到環頸雉、紅嘴鴨、白鼻心、白鶺鴒、鼬獾等，今年6、7月還密集拍到花嘴鴨、大卷尾及犬隻在場區駐足、戲水等畫面。
鄭舜仁說，園區維運人員陸續發現夜鶯、紅嘴黑鵯、烏頭翁及環頸雉等4種鳥類築巢，會在光電設施間的通道築巢，或直接在太陽能板下的草生地築巢下蛋，後續持續觀察。
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