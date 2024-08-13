搭奧運熱潮 汐止北峰國小運動夏令營隊夯

搶搭奧運熱潮，汐止區北峰國小體育館的運動夏令營隊，吸引不少小朋友參加，有彈跳床、桌球、游泳等等，其中最受歡迎的就是羽球，報名很快額滿，小朋友說，看到國際賽事上，選手為國爭光，希望勤練習，自己有一天也能站上國際舞台。

一大早的體育館好熱鬧，二樓的球場，小朋友分為四組練習羽球，為了讓小朋友暑假過的更充實健康，汐止區北峰國小體育館推出運動夏令營，其中最受歡迎的就是在奧運拿下金牌的羽球，小朋友說，一開始是阿嬤看到傳單就幫自己報名，從一開始不會到後來球技越來越好，成了很會打的選手了，覺得羽球是一個很耗體力的活動也是一個很放鬆的運動，看到國際賽事上，選手個個進級，也很開心，也是因為這個緣故才來打羽球。

也有小朋友說，來上羽球課是為了成為像麟洋配那樣子的選手，以後在奧運拿金牌，覺得羽球越打越有興趣，不會累，打成功後，會很有成就感，也覺得這個體育館打球環境很好，讓自己球技進步很多。

羽球教練指出，來上課的，很多都是從頭開始學起，以前沒有接觸校隊，所以，教學上會以基本功為主，再來是握拍，北峰這邊的特色，是會分為四班，分為基礎及進階，進階可能是做殺球、一些衍生的球路去做訓練。

北峰國小主任劉昌鴻表示，學校非常注重學生健康及運動的培養，其實在一般的課程中都有列入規劃，特別是學校得天獨厚有體育館的場域，體育館內也有游泳池，在寒暑假當中，學校也會辦理綜合性的有關體育的育樂營，比較特別的是體育館是以OT的方式經營，假日及寒暑假都有推出運動體育營隊，除了汐止的小學生，也有台北市的小朋友報名參加。

劉昌鴻強調，課程非常多元，有現在非常夯的是羽球，還有桌球課、跳跳床、包括足球等等，學校在暑假一開始也有綜合性的營隊，體育館委外後，廠商也積極配合學校讓場館能夠提供給周邊學生或民眾使用，享受運動的樂趣，小朋友參加暑期營隊也能加深球技上的水準、技術上的提升，在奧運比賽之際，應該落實全民體育，從小做起，期望在汐止區或是北峰國小能夠培養出未來的明日之星，在奧運國際的賽場上發光發亮。