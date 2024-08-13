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竹圍國小通學路更安全 增繪綠底行人穿越線

觀天下／ 記者許端驛/淡水報導
竹圍國小也已經在開學前增繪綠底行人穿越線等，給學童一個安全的通學環境。 圖／紅樹林有線電視提供
竹圍國小也已經在開學前增繪綠底行人穿越線等，給學童一個安全的通學環境。 圖／紅樹林有線電視提供

新北市淡水區竹圍國小前的中正東路143巷2弄是學生上下課的重要道路，因有許多家長臨停接送學生，引發附近住戶不滿都被檢舉違停，另外路口轉彎處過馬路也是險象環生，因此透過新北市議員陳偉杰前來會勘，目前也已經在開學前增繪綠底行人穿越線等，給學童一個安全的通學環境。

市議員陳偉杰表示，為了讓竹圍國小交通改善，上學放學安心順利數個月前，議員辦公室服務團隊參與會勘，與各單位共同研議如何解決，竹圍國小校方與家長們長期以來面對的交通問題，在多方向的討論研究之後，竹圍國小週邊交通終於有新的設置，不再讓家長頭痛。

市議員陳偉杰指出，這次增設繪綠底行人穿越線，以往竹圍國小週遭並沒有行穿線，孩子過馬路時總是戰戰兢兢，現在增繪了行穿線，不僅僅能讓學童們安心過馬路，也能限縮行人過馬路的範圍，維持整體交通安定性。

另外也改善限定時段臨時停車區域，增設「限定時段臨時停車牌」，讓家長接送孩子上下學更加方便，不會再無奈被開單，期待能提供一個更好的環境，讓上下學的孩子、讓接送孩子的父母擁有更友善的交通環境。

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