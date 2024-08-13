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彰縣辦全國學生南北管音樂賽 總獎金20萬元

中央社／ 彰化縣13日電

為提倡欣賞南北管傳統音樂風氣，彰化縣文化局舉辦113學年度全國學生南北管音樂比賽，9月14日初賽，複賽則訂在10月20日，比賽分為4個組別，總獎金達新台幣20萬4000元。

彰化縣文化局今天發布新聞指出，為提倡國內學習及欣賞南北管傳統音樂風氣，文化局舉辦「113學年度全國學生南北管音樂比賽」，比賽分為南管合奏歌樂組、南管合奏器樂組、北管合奏歌樂組、北管合奏器樂組等4個組別，參賽對象為全國中小學學生，由學校代表報名參賽。

文化局指出，為鼓勵學子參與，國中小各組別依比賽類組表現成績，依序核予特優及優等各1組、甲等擇優各取1至3組，獎金最高為1萬2000元，累積獎金為20萬4000元。

文化局表示，競賽列入彰化區12年國教免試入學比序項目，積分採計依縣級競賽項目計算標準辦理，讓優秀學生在競賽中不僅能獲得榮譽及實質獎勵，並藉此提升自我音樂水平，也希望透過比賽，不僅能促進校際間音樂交流，更能讓學生在互相觀摩中學習，提升音樂素養。

文化局 音樂

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