台灣少子化嚴重為何「私校沒倒閉反倒超熱門」？ 過來人揭暗黑真相

台灣有許多家長相當重視兒女的教育問題，一名網友分享，身邊的朋友或同事，都喜歡把小孩送去私校，甚至一路念到高中，讓他相當驚訝。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在PTT以「不是少子化嚴重，怎麼一堆人在搶私校？」為題，指出身邊的朋友或同事，幾乎都搶著把小孩送去私校，從幼稚園、小學、國中，一路念到高中，甚至同事不惜放棄景美女中，也要女兒去就讀私校，讓他相當不理解，直言「少子化不是很嚴重嗎？感覺私校應該要倒閉的才對，結果一堆人在搶？」。

貼文一出後，許多網友分享原因，紛紛表示「公立學校89化，有錢的都送私校，光安全就差很多」、「「我是公立高中老師，說真的同事小孩十幾年來都送私校，無一例外」、「就兩極化所以搶私校啊，8+9才少」、「不想跟89階層的孩子同校呀」、「因為公立的一堆牛鬼蛇神」、「私校光財力就是一道篩選門檻」。

不過，也有部分網友提到老師的管教權，指出「因為現在公立學校老師管不動學生了」、「公立一堆8＋9根本管不動，老師也無法」、「公立學校老師有責任感的、認真教的也不少，但目前濫訴家長過多，只要遇到一個心態就會馬上調整」、「老師不得管教，國中以下長怎樣，自己想」、「公立學校龍蛇混雜，老師管不動就自生自滅」。

此外，也有人認為目前公、私校發展才逐步正常化，他認為財力許可的家庭才送孩子念私校，「之前台灣是一堆有錢小孩成績好讀公立，結果成績沒那麼好的卻考到私立負擔還加重，之前是階級複製的體制」。