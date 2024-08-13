公東高工與日本國寶級指物師跨國交流 昨熱鬧登場

「公東高工與日本德島指物匠藝跨國交流」昨起至8月21日在逢甲大學登場，由台中市建築文化教育基金會邀請日本國寶級指物師富永啟司與山口壽輝擔任業師，與逢甲大學建築專業學院、台灣科技大學師長、逢甲EMBA校友及基金會董事們一起擔任業師，盼培育出在地具匠人精神與對環境責任關注的工藝新星。

「指物」為日本傳統的木材加工技術，完全不使用釘子，直接以木材組合，使用此技術做成的家具或製品都可以稱作指物。富永啟司8月16日將來台親授「障子門片」製作，從實木選材、設計構思，到不使用釘子接合、僅靠刻榫加工結構與黏貼和紙秘訣，傳承給台灣學子。

公東高工與日本德島指物匠藝交流工作營昨天下午開幕，公東高工學生致贈與會貴賓親手製作的木作作品「如意」，表達對基金會的感謝，基金會則準備德島天然藍染，結合縣產檜木的酒器及杉木球，分別贈予基金會及學生，期待一同透過五感體驗溫暖木質香。

基金會董事長、逢甲大學董事長高承恕說，基金會致力於台灣建築產業的關心和發展需求，除工作營活動預算150萬元外，再捐贈40萬元獎助學金給公東高中的學生，祝福學生長大行行出狀元，也能助人助己。

基金會副董事長、龍寶建設董事長張麗莉說，學校最美的風景，就是大魚帶小魚，同行就有力量；台東縣公東高工以木藝教學卓越知名，培育優秀木藝創作人才，為鼓勵青年勇於追夢，基金會特邀富永啟司與山口壽輝等人擔任業師，為25名公東高工與逢甲大學學生帶來木藝盛宴。