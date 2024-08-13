快訊

用毛巾搓洗較乾淨？答案可能出乎意料！一天洗澡幾次才健康？

平面圖曝光！台南1家5死火警 封閉式鐵皮屋、堆農機具阻救援

小孩子忍不住了！媽媽讓他尿排水溝被公審 網相挺：已經做很好了

公東高工與日本國寶級指物師跨國交流 昨熱鬧登場

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
公東高工與日本德島指物匠藝交流工作營昨天下午開幕。記者趙容萱／攝影
公東高工與日本德島指物匠藝交流工作營昨天下午開幕。記者趙容萱／攝影

「公東高工與日本德島指物匠藝跨國交流」昨起至8月21日在逢甲大學登場，由台中市建築文化教育基金會邀請日本國寶級指物師富永啟司與山口壽輝擔任業師，與逢甲大學建築專業學院、台灣科技大學師長、逢甲EMBA校友及基金會董事們一起擔任業師，盼培育出在地具匠人精神與對環境責任關注的工藝新星。

「指物」為日本傳統的木材加工技術，完全不使用釘子，直接以木材組合，使用此技術做成的家具或製品都可以稱作指物。富永啟司8月16日將來台親授「障子門片」製作，從實木選材、設計構思，到不使用釘子接合、僅靠刻榫加工結構與黏貼和紙秘訣，傳承給台灣學子。

公東高工與日本德島指物匠藝交流工作營昨天下午開幕，公東高工學生致贈與會貴賓親手製作的木作作品「如意」，表達對基金會的感謝，基金會則準備德島天然藍染，結合縣產檜木的酒器及杉木球，分別贈予基金會及學生，期待一同透過五感體驗溫暖木質香。

基金會董事長、逢甲大學董事長高承恕說，基金會致力於台灣建築產業的關心和發展需求，除工作營活動預算150萬元外，再捐贈40萬元獎助學金給公東高中的學生，祝福學生長大行行出狀元，也能助人助己。

基金會副董事長、龍寶建設董事長張麗莉說，學校最美的風景，就是大魚帶小魚，同行就有力量；台東縣公東高工以木藝教學卓越知名，培育優秀木藝創作人才，為鼓勵青年勇於追夢，基金會特邀富永啟司與山口壽輝等人擔任業師，為25名公東高工與逢甲大學學生帶來木藝盛宴。

公東高工與日本德島指物匠藝交流工作營昨天下午開幕。記者趙容萱／攝影
公東高工與日本德島指物匠藝交流工作營昨天下午開幕。記者趙容萱／攝影

台科大 建築 日本 逢甲大學

延伸閱讀

波音747貨機緊急降落日本成田機場 跑道一度關閉約7小時

安比颱風這2天逼近日本關東 吳聖宇曝1圖：下周南部注意降雨

赴日本注意了！安比、山神雙颱共存 周四起中南部降雨增

公東高工與日本德島指物匠藝跨國交流 逢甲大學登場

相關新聞

教育部長訪屏東 周春米盼協助學校基礎建設、雙語教育

教育部長鄭英耀今在縣長周春米陪同，走訪潮州鎮潮昇國小、泰武鄉泰武國小、屏東市中正國小等特色學校以及推動本土教育與創新課程...

遏止空汙 環境部紅外線監測儀進駐南市重溪國小

緊鄰台南柳營科工區的重溪國小，師生們常聞到不明異味，健康飽受威脅，環境部委託工研院團隊本月2日起在重溪國小架設開徑式紅外...

高雄國中小辦營養午餐「廚工低薪福利少」 校長嘆難招人

高雄市國中小學的營養午餐廚工平時工作繁忙、薪資不高，導致每年都有超過200名的缺額，也有校長表示曾開缺半年來，都沒有人來...

「交通夏令營」路上做瑜珈、跳格子 高中生認識行人路權

為了掃除「行人地獄」惡名，幫助高中生認識當前的交通議題，李科永圖書館邀請高雄市行人路權促進會，設計舉辦3天「高中生交通藝...

新世紀領導人才培育營出訪英國 二信2畢業生圓夢分享

教育部國民及學前教育署舉辦高中職新世紀領導人才培育營，從中遴選20名學生參加9天8夜英國體驗交流活動 ，基隆市二信高中應...

校園新鮮事／台東小米學堂 賴總統曾上過

台東縣「小米學堂」是全台唯一排灣族小米文化主題學校，平時採混齡教學，想上課必須預約，連賴清德總統都曾上過課，學堂校長高世...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。