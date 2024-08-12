嘉縣無人機競賽 中正機械系團隊首次參賽獲佳作

中正大學機械系團隊參加嘉義縣無人機亞創中心日前舉辦「2024台灣無人飛機創意設計競賽」，中正大學機械系分別派出2隊參加飛機設計組，初次參賽即榮獲飛機設計組佳作，也展現出中正無人機飛行實力。

根據大會資料，飛機設計組參賽的飛行器規格需要是可控制、起飛總重量小於 15 公斤的無人飛行機，且飛行的翼展不得超過2公尺，除此之外，機體不接受以純動力舉升飛行、動力系統最大總功率不得超過1000W，僅允許使用2.4GHz頻段遙控設備。為了完成符合競賽資格的無人機，中正機械系學生以不到4個月時間，完成2架無人機。

「2024台灣無人飛機創意設計競賽」主題為空中載客任務，分數是以報告分數加上飛行展示分數排名。飛行展示分別針對籌載重量、起飛降落距離、指定飛行動作，以及載具損傷的程度進行評分。團隊必須順利起飛後進行五邊飛行與八字飛行，完成2個飛行指定動作才可進行空中載運任務，在飛行時間內只要多載1個人偶就可以多加8分，最多載至10個加到80分。

領導無人機團隊的中正機械系副教授楊翰勳表示，為配合地方與學校發展，中正大學今年第一次派2隊代表參賽，早在半年前就準備好空間與經費，招攬有興趣的學生加入。有別於其他的參賽隊伍，中正大學的無人機採用逆推設計，可避免螺旋槳尾流干擾機身流場，且可在機鼻裝感測系統，可作為後續其他酬載任務使用，參賽的無人機同時設計足夠的酬載空間與結構強度。但因為逆推設計導致控制難度高，對於學生與操控者是一大挑戰。