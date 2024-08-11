智慧鐵人創意競賽激發創意 慧燈中學獲一般組冠軍

教育部青年發展署舉辦智慧鐵人創意競賽，今年主軸任務是「明天過後」，宜蘭縣慧燈中學團隊跳脫一般演出框架，設計雙層戲台，呈現完美搭配，榮獲一般組冠軍。

教育部今天發布新聞稿指出，由青年署主辦的113年「第21屆智慧鐵人創意競賽」，今年國內有300隊、1690名高中職學生參加，歷經初賽及複賽，最後有28支國內隊伍晉級決賽，與越南、印尼、泰國、馬來西亞等國外隊伍同場競技。

今年決賽的主軸任務是「明天過後」，參賽團隊需從指定的古蹟及人種，表演所選人種在該古蹟文明中生活的方式以及未來的展望，且需用到指定道具「無人機」，故事腳本的豐富度、對人類文明的了解及反思程度、整體美學設計等都是評分重點。

宜蘭縣慧燈中學團隊跳脫一般演出框架，設計雙層戲台，整體呈現完美搭配，榮獲一般組冠軍；台南一中、台南女中及成大南工等跨校學生團隊連結美術性與故事性，並善用開關燈來串場及換場，展現方式獲好評，拿下技職組冠軍。

另外，決賽也設計關卡任務，讓各隊闖關爭取虛擬貨幣，以購買所需商品，運用於主軸任務，台中一中「讓滷蛋飛」隊在72小時內成功闖過所有關卡，獲得闖關王頭銜，隊呼獎則由建國中學「從缺」隊獲得。

教育部政務次長葉丙成表示，現在大家都關心如何能不被AI取代，而智慧鐵人創意競賽訓練的能力，就是業界最需要具備的能力，如挖掘問題、理解人的需求、創新能力等，都是AI欠缺的；他也鼓勵高中生加強對外論述、展示的能力，以及在全球化時代更重要的英文表達力。