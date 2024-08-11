新世紀領導人才培育營出訪英國 二信2畢業生圓夢分享

教育部國民及學前教育署舉辦高中職新世紀領導人才培育營，從中遴選20名學生參加9天8夜英國體驗交流活動 ，基隆市二信高中應屆畢業生林馥唯、楊宛蓉入選，返國後分享參訪劍橋大學、牛津大學、大英博物館及白金漢宮等地，還與國外教育學術機構交流，除了豐富學習人生，提升外語能力，還結交不少外國朋友。

林馥唯說，在英國拜訪了駐英代表處、One Young World等組織，透過對話交流，了解外交工作在促進國際合作和應對全球挑戰中的重要。參觀劍橋、牛津這兩所世界知名大學，感受到兩校大學生獨特學習方式，以及個別輔導和嚴謹的學術氛圍，學院制也有助促進個人成長。

楊宛蓉回想今年3月得知今年會重新舉辦國外參訪甄選，就下定決心參加，並開始準備報名資料，從參加英文能力測驗，撰寫小論文到參加面試，因為與大學個人申請的時程重疊，感覺蠟燭兩頭燒，參與遴選過程充滿挑戰，出國一趟，認為辛苦的過程是很值得的，因為很多經驗是無價的。

二信高中表示，教育部為了培育具國際視野及能理解國際局勢的未來領袖人才，執行新世紀領導人才計畫。新世紀領導人才培育營有別於一般坊間營隊，分成初階、中階到高階訓練，必須取得前一階段的合格證書才能進入下一階段。

國民及學前教育署會從學員中遴選20人出國參訪，過去5年因為新冠肺炎疫情停辦，今年恢復成行，7月下旬帶領學員前往英國，走訪執世界學術牛耳的劍橋大學、牛津大學，全世界第1座國家博物館，館藏超過800萬件的大英博物館，以及全世界最能展現皇室文化的白金漢宮等地。