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校園新鮮事／台東小米學堂 賴總統曾上過

聯合報／ 記者尤聰光／台東報導
想上金峰小米學堂必須預約，學生不分年齡階層，迄今已開了超過百堂課。圖／翻攝自小米學堂
想上金峰小米學堂必須預約，學生不分年齡階層，迄今已開了超過百堂課。圖／翻攝自小米學堂

台東縣「小米學堂」是全台唯一排灣族小米文化主題學校，平時採混齡教學，想上課必須預約，連賴清德總統都曾上過課，學堂校長高世忠說，學校規畫與小米相關的文化課程，學會了大概就認識排灣族一半的文化。

小米學堂位於南迴金峰鄉歷坵村，過去是壢坵國小，但受人口外流及少子化影響，於2015年廢校，後來村莊族人及鄉公所合力推動活化轉型，變身為小米主題的學堂，迄今開超過百堂課。

「小米延伸出來的課程可豐富了」，高世忠說，小米學堂規畫故事館、展售雜貨鋪、體驗館、加工生產區、露營區等多功能場館，導覽解說和主題課程老師沒有一定的墨水可無法教學，「學堂教的不只是小米，而是透過小米帶大家認識排灣族」。

金峰鄉長蔣爭光說，在小米學堂上課沒有壓力，只有開心歡笑和單純的幸福。想上課須先預約，因為受歡迎的課程經常秒殺。

走進小米學堂裡，可發現完全顛覆刻板印象，處處驚豔。村莊孩子們透過文字解說學習排灣族文化，大人們也認真在教室裡學習小米手作，賴清德總統4年前也到學堂上課，對排灣族文化留下深刻印象。

少子化 廢校 排灣族 賴清德 露營區

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