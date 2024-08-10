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首登東京本多劇場 曉劇場「潮來之音」感動日本觀眾
文化部駐日台灣文化中心與東京下北澤知名的本多劇場合作，邀請由曉劇場藝術總監鍾伯淵編導，國際巡演累計45場次廣受國際好評的「潮來之音」，8月9日至11日赴日演出。文化部說，曉劇場為第一個於本多劇場演出的台灣現代表演藝術團隊，可說是台日劇場合作的新里程碑。
本多劇場負責人本多慎一郎表示，邀請曉劇場8月來日本演出後，11月也將安排日本劇團赴台演出。經過數年與台灣的交流，今年終於開花結果，歡迎大家到劇場觀賞，本多劇場今後也將持續邀請更多台灣劇團赴日交流。
曉劇場編導鍾伯淵也分享，潮來之音不只是潮來寄口說出亡者的話，也代表海浪的話語，展現天地大愛。鍾伯淵希望透過「潮來之音」展現台灣的語言、文化與當代社會的現況，與全球議題呼應，也希望未來可以再帶更多作品與日本的觀眾分享。
駐日台灣文化中心主任曾鈐龍表示，為促進台日表演藝術界平台的合作，去年文化部邀請本多慎一郎訪台與台灣表演藝術團隊交流後，成功促成與本多劇場合作「建構台日場館交流平台計畫」，以表演節目交換方式進行互惠交流，建構台日小劇場的交流平台及交流合作典範。今年11月曉劇場也將邀請日本劇團showgeki來台前往萬座曉劇場，創造台日文化交流的「善的循環」。
文化部說，「潮來之音」作品探討同志婚姻、代理孕母、寵物臨終等臺灣當代議題，以1名與盆栽生活的男人、1名養貓的女子、1對同性戀伴侶切入，從海嘯災難的預言，窺視人性的「情、愛、孤獨與存在」，作品展現台灣自由民主的文化深度與廣度，希望透過表演藝術的演出與日本觀眾分享台灣文化內涵與多元特性。
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