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少子化…新北公立高中職 114學年每班少1人

聯合報／ 記者江婉儀林佳彣／連線報導
因應少子女化趨勢，新北市教育局表示，將從114學年度起調降班生數，自1班35人調降至34人，預計公立高中職學校招生名額共計減少394人。圖／新北市教育局提供
因應少子女化趨勢，新北市教育局表示，將從114學年度起調降班生數，自1班35人調降至34人，預計公立高中職學校招生名額共計減少394人。圖／新北市教育局提供

因應少子化趨勢，新北市教育局表示將從114學年度起調降班生數，自1班35人調降至34人，預計公立高中職學校招生名額共計減少394人，盼提升教師輔導及教學品質。有學校主管表示，對額滿學校來說，學生人數一定多，對老師來說，此舉確實有助提升教學品質。

台北市教育局去年11月就宣布，113學年度公立高中職每班學生人數由35人調降至34人，各校調降班級人數及學校減班（科）後，北市市立高中職招生人數較112學年度減少390人，新北教育局也將調降班生數。

有學校主管坦言，受少子女化影響，各校學生人數確實變少，但對額滿學校來說，班級學生數相對多，老師要改的聯絡簿、作業仍很多，親師溝通時間或是個別學生輔導與班務管理，都可能會連帶減少備課時間，或是影響留意學生的特殊狀況，若能減少班級人數，確實有助於提升教學品質。

板橋高中校長賴春錦說，對於調降高中職班級人數樂觀其成，降低師生比有利分組學習或實作課程，教師更有餘裕提供學生個別指導。

新北教師會理事長林松宏表示，新北推在地就學已有相當成效，適時透過調降學校每班人數，不僅可提升教學品質，也讓教師可更專注輔導不同需求學生，進而使學生更充分發展內在潛能。

教育局表示，調降班生數開多次協調會，家長、教師團體及學校代表都高度認同，班級數不變，使用教室數一樣，但各班人數少一點，整體教育品質在課程規畫、跑班、分組討論、空間等確實可以有效提升。

教師 教育局

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