寫作＋SDGs 雲林揚子中學中文營兼容並蓄

雲林揚子高中為國三生舉辦三天中文營隊，有寫作，有SDGs議題。教務主任陳羿彣表示，去年中文營教寫作，學生反應很好，因此今年增加了SDGs議題，盼學生學習寫作技巧，也能關心永續城鄉、責任消費、氣候變遷等議題。

三天活動結束後，國三乙班蕭烜晏表示，對課程印象最深的是老師說「《三國演義》中有很多角色是虛擬的」，他喜歡三國故事，也看過《三國演義》多次，但從不知道裡面暗藏虛擬角色，「故事流暢到真的看不出來」，更讓他對羅貫中的說故事能力佩服不已。

國三丙班張藝瑄則是掌握寫出吸引人的導言的方法，「老師教了很多種開頭，如排比、譬喻、疑問、反問等」。國三甲班林彥儒則最想改進不擅長的最後一段，「還好有來上課，學到如何漂亮的把文章收尾」。

揚子高中校長林俊宏去年上任後引進聯合報資源，邀請聯合報寫作教室講師入校教寫作，也鼓勵學生閱讀《好讀》周報，從新聞報導了解世界脈動。

林俊宏表示，揚子今年會考成績進步飛速，尤其是許宸維以5A10+作文六級分成為全國榜首，也是雲林唯一的狀元，不僅如此，揚子今年有6人作文六級分，比去年2位多出三倍，四級分以上的學生約八成，「今年學生會考六級分、五級分與四級分的人數都比全國平均高很多，歸功於聯合報講師的教學」。

今年揚子高中的國一新生中有20多位語文與數理的資優生，許宸維也決定直升高中部，陳羿彣感謝家長認同學校的教學理念，「家長願意把孩子送來揚子，我們就要盡力讓孩子發展長才」，林俊宏也允諾未來要引進更多的資源入校，「要讓孩子以揚子為驕傲，即使身處偏鄉，也要有身在世界中心般的能力與視野」。