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三重在地國小畢業生讀不到 碧華國中評估建新大樓

中央社／ 新北9日電

新北議員李翁月娥說，三重碧華國小及五華國小畢業班人數超過鄰近碧華國中容納數量，導致附近孩子甚至要到北市讀國中；教育局說，將提供經費供碧華國中評估建新大樓可行性。

無黨籍新北市議員李翁月娥表示，在地就學很重要，今年三重區碧華國小及五華國小畢業班有25班，碧華國中只能容納15班，導致住在附近的學童無法就讀，必須到三和國中、光榮國中，甚至過重陽橋到台北市就讀。

根據Google Map估算步行時間，碧華國小與五華國小走到碧華國中僅需3分鐘，若走到三和國中、光榮國中則要約30分鐘。

李翁月娥說，為了碧華國小及五華國小畢業生能夠在地就學，市府應在碧華國中再增建1棟教學大樓，新建校舍不僅是要解決2所國小畢業生的問題，附近的新建大樓林立、環狀線也正在興建，等未來都完成後，一定湧入更多人口，所以碧華國中新建教學大樓勢在必行。

李翁月娥表示，新建大樓預定地總面積約1600平方公尺，希望明年度能順利動工。

教育局表示，將持續關心碧華國中學區學生就學需求，並就這一區在地就學需求、學齡人口結構及區域未來發展情形進行整體性評估，如有興建大樓需求，則如實提報市府審查，以維護學生就學權益為優先。

教育局說，也會先提供15萬元經費，供學校委託專業人員辦理未來學生數評估及興建教學大樓可行性計畫，做為政策參考。

教育局 李翁月娥

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