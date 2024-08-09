高市高中職23校赴日 名古屋世界青年會議表現優

高雄市23校高中職學生赴日本名古屋參與2024日本世界青年會議，以「日常生活中為世界和平而奮鬥」比賽主題，全程英語進行專題討論與發表，勇奪3大賞、12白金、11金佳績。

2024日本世界青年會議(WYM)在名古屋福祉大學與大阪立命館大學兩地舉行，有台灣、日本、印度、菲律賓、柬埔寨等國學生參與。高雄市有23所高中職共40人參加，由小港高中校長薛鈺勤帶隊，自8月2日至9日進行為期一週交流，也與日本14所高校組隊發表專題。

今年高雄市WYM代表團表現優異，共獲得12白金獎、11金獎，其高雄中學、高雄女中與樹德家商表現最佳，再拿下3大賞；另外與日本立命館中學校、高等學校共同組隊的高雄女中更獲得評審青睞，獨得今年度WYM最大殊榮「文部科學大臣獎」。

高雄市教育局新聞稿表示，獨得今年度WYM最大殊榮「文部科學大臣獎」，為台灣取得榮耀的高雄女中兩名高一學生洪子欣、余文慈，鎖定WYM主題，從戰爭議題上展現卓越創意與執行力。包括設計反戰的網站，整合全球衝突事件最新資訊，並提供青年討論互動平台。

洪子欣、余文慈親手繪製繪本，透過幼童天真視角，生動傳達戰爭毀滅性本質。此外也拍攝並上傳reels，強而有力表達青年世代對戰爭厭惡與反對。2人發表項目融合同隊中日本學生創意，將反戰主題明信片設計與網站完美結合，進一步加強反戰信息傳遞。

WYM世界青年會議為每年8月國際交流盛會，也是台日學生維繫情誼重要橋樑。高雄市教育局長吳立森事先準備致詞影片，在大會當天跨海祝福；啟程前副局長吳文靜也參加行前工作坊，勉勵同學此行能收穫滿滿。

高雄市參與第26屆WYM的學校，包含小港高中、三民家商、中山大附中、中正高工、中正高中、仁武高中、左營高中、立志中學、明誠中學、林園高中、文山高中、高師大附中、高雄女中、高雄中學、高雄高工、高雄高商、新莊高中、瑞祥高中、路竹高中、鼓山高中、明誠高中、鳳新高中、樹德家商。

與日本14所高校一同用英語進行專題討論與發表，大會今年對應SDGs以「在日常生活中為世界和平而奮鬥」（Striving for World Peace in Our Daily Lives）為主題， 各組分別從自訂良好規則、明智運用資金、改善教育、善用科技等方面，提出促進和平的方式。