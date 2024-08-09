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高雄23校赴日參加世界青年會議 奪3大賞12白金11金

聯合報／ 記者宋原彰／高雄即時報導
高雄市23校高中職學生赴日本名古屋參與2024日本世界青年會議，與亞洲多個國家代表學校競爭，勇奪3大賞、12白金、11金最佳成績。圖／高雄市教育局提供
高雄市23校高中職學生赴日本名古屋參與2024日本世界青年會議，與亞洲多個國家代表學校競爭，勇奪3大賞、12白金、11金最佳成績。圖／高雄市教育局提供

高雄市23校高中職學生赴日本名古屋參與2024日本世界青年會議（WYM），以「日常生活中為世界和平而奮鬥」大會比賽主題，全程以英語進行專題討論與發表，與亞洲多個國家代表學校競爭，勇奪3大賞、12白金、11金最佳成績。高雄女中2名高一同學洪子欣、余文慈獨得今年度最大殊榮文部科學大臣獎

2024日本世界青年會議在名古屋福祉大學與大阪立命館大學兩地舉行，台灣、日本、印度、菲律賓、柬埔寨等國家的同學們齊聚一堂，高雄市有23所高中職共40位同學參加，由小港高中校長薛鈺勤帶隊前往，自8月2日起至9日進行為期一周交流，也與日本14所高校組隊發表專題。

今年高雄市WYM代表團表現優異，共獲得12白金獎、11金獎的成果，其高雄中學、高雄女中與樹德家商表現最佳，再拿下3大賞；另外與日本立命館中學校、高等學校共同組隊的高雄女中更獲得評審青睞，獨得今年度WYM最大殊榮文部科學大臣獎，為台灣取得榮耀。

高雄女中2名高一同學洪子欣、余文慈獨得今年度WYM最大殊榮文部科學大臣獎，鎖定WYM的主題，從戰爭議題上，設計反戰的網站，整合全球衝突事件的最新資訊，並提供青年人討論的互動平台，同時繪製一本繪本，透過幼童的天真視角，生動傳達戰爭的毀滅性本質。

今年高雄市參與第26屆WYM的學校包含小港高中、三民家商、中山大附中、中正高工、中正高中、仁武高中、左營高中、立志中學、明誠中學、林園高中、文山高中、高師大附中、高雄女中、 高雄中學、高雄高工、高雄高商、新莊高中、瑞祥高中、路竹高中、鼓山高中、明誠高中、鳳新高中、樹德家商共23所學校，與日本14所高校一同用英語進行專題討論與發表，大會今年對應SDGs以「Striving for World Peace in Our Daily Lives」（在日常生活中為世界和平而奮鬥）為主題， 各組分別從自訂良好的規則、明智的運用資金、改善教育、善用科技等方面，提出能夠促進和平的方式。

高雄市23校高中職學生赴日本名古屋參與2024日本世界青年會議，與亞洲多個國家代表學校競爭，勇奪3大賞、12白金、11金最佳成績。圖／高雄市教育局提供
高雄市23校高中職學生赴日本名古屋參與2024日本世界青年會議，與亞洲多個國家代表學校競爭，勇奪3大賞、12白金、11金最佳成績。圖／高雄市教育局提供

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