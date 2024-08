高雄23校赴日參加世界青年會議 奪3大賞12白金11金

高雄市23校高中職學生赴日本名古屋參與2024日本世界青年會議(WYM),以「日常生活中為世界和平而奮鬥」大會比賽主題,全程以英語進行專題討論與發表,與亞洲多個國家代表學校競爭,勇奪3大賞、12白金、11金最佳成績。高雄女中2名高一同學洪子欣、余文慈獨得今年度最大殊榮文部科學大臣獎

2024日本世界青年會議在名古屋福祉大學與大阪立命館大學兩地舉行,台灣、日本、印度、菲律賓、柬埔寨等國家的同學們齊聚一堂,高雄市有23所高中職共40位同學參加,由小港高中校長薛鈺勤帶隊前往,自8月2日起至9日進行為期一周交流,也與日本14所高校組隊發表專題。

今年高雄市WYM代表團表現優異,共獲得12白金獎、11金獎的成果,其高雄中學、高雄女中與樹德家商表現最佳,再拿下3大賞;另外與日本立命館中學校、高等學校共同組隊的高雄女中更獲得評審青睞,獨得今年度WYM最大殊榮文部科學大臣獎,為台灣取得榮耀。

高雄女中2名高一同學洪子欣、余文慈獨得今年度WYM最大殊榮文部科學大臣獎,鎖定WYM的主題,從戰爭議題上,設計反戰的網站,整合全球衝突事件的最新資訊,並提供青年人討論的互動平台,同時繪製一本繪本,透過幼童的天真視角,生動傳達戰爭的毀滅性本質。