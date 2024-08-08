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日校長訪虎尾農工、大安高工、屏東高中 盼交流促學生來台留學

聯合報／ 記者李芯／台北即時報導
由日本高等學校校長協會事務局會長內田隆志，率領宮城縣、千葉縣、福島縣等30名高中校長，參訪虎尾農工。圖／教育部提供
由日本高等學校校長協會事務局會長內田隆志，率領宮城縣、千葉縣、福島縣等30名高中校長，參訪虎尾農工。圖／教育部提供

近日日本千葉縣、宮城縣等30名高中校長參訪台灣高中職，參觀屏東高中具特色的螃蟹館、天文教室，虎尾農工的自造者實驗室，以及大安高工技職工場。日方代表認為，台灣學校文化日和日本學生互動學習，希望可以透過教育交流促進學生來台留學意願。

國教署委託高中以下學校國際教育交流聯盟辦理日本教育師長團來台考察暨教育交流座談會，透過與駐日代表處及日台交流協會合作，由日本高等學校校長協會事務局會長內田隆志，率領宮城縣、千葉縣、福島縣等30名高中校長，與推動台日教育交流人士，來台進行國際教育地方考察活動。

國教署說，本次安排日方師長參訪國立屏東高中、國立虎尾農工與台北市大安高工。屏東高中由雙語實驗班學生介紹學校歷史與特色，並參觀校內及具特色的螃蟹館、天文教室與美術班藝廊；虎尾農工提供給學生自造實驗室之創意Maker教學課程，藉此培養學生興趣與激發創意；大安高工學生親自介紹該校技職工場，例如3D列印機操作、冷凍科冷氣焊接實作、電機科配線實作與控制科氣液壓控制，強調以實踐為導向的教學方式。

另由聯盟各區辦事處開發符合永續發展目標（SDGs）課程特色景點，包括介紹屏東大鵬灣漁業發展、台南四草紅樹林生態環境、鹿港獅頭歷史文化、及參訪國立故宮博物院等地。日方師長肯定國際教育交流除強化台日學生友好交流，亦增進彼此認識及提升國際教育內涵。

日本代表內田隆志表示，台灣學校文化非常適合日本學生前來互動學習，希望可以透過教育交流促進來台留學意願，培育國際化人才。他也十分肯定台灣推動國際教育融入各領域課程教學，讓學生展現多元活潑的學習風貌。

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