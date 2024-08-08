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六和高中國中部學生勇奪2024世界青少年發明展銀牌獎
在2024年世界青少年發明展（IEYI）中，六和高中國中部的陳子昕、朱宥維和劉德翊以創新的「大車防捲板」設計，從來自21國、超過800件作品脫穎而出，獲Senior（高年級）發明組銀牌獎。
校方表示，三位學生的創作靈感源自日常生活的交通問題。他們觀察到國內有許多交通事故導因於大車內輪差、視覺死角等原因，而且這類問題在亞洲人口眾多的地區尤為嚴重，因此想設計能夠有效減少此類交通事故的裝置。
最初學生團隊從車體開始著手，總在車體中間連接點設計遇到困難。通過不斷實驗和調整，逐步解決問題，最終完成了實用且創新的「大車防捲板」。
學生創作的過程中，指導老師何雅琪、黃淑燕和韓薇薇至關重要。他們不僅在實作和設計提供專業建議，也協助指導英語口說和專業名詞解說。外籍老師的協助也有助學生們在國際賽場自信展示作品。
六和高中校長陳淑惠親臨頒獎典禮，祝賀三位獲獎學生，同時感謝所有師生的努力。陳淑惠表示，此次獲獎不僅展示學生們的才華和創意，也實踐了六和的教育宗旨，更是學校在科技創新和國際交流的重要成果。
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