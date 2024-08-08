快訊

中華隊8日賽程／拚連續兩屆奪牌 郭婞淳、羅嘉翎今相繼登場

批蘇嘉全赴印尼謀私利 王育敏、羅智強等4人逆轉免賠200萬確定

心疼郁婷「承受許多不公平的壓力」 賴總統：體育署務必嚴正抗議採法律作為

聽新聞
test
0:00 / 0:00

六和高中國中部學生勇奪2024世界青少年發明展銀牌獎

聯合報／ 教育事業部
參賽學生和指導老師合影。圖／六和高中提供
參賽學生和指導老師合影。圖／六和高中提供

在2024年世界青少年發明展（IEYI）中，六和高中國中部的陳子昕、朱宥維和劉德翊以創新的「大車防捲板」設計，從來自21國、超過800件作品脫穎而出，獲Senior（高年級）發明組銀牌獎。

校方表示，三位學生的創作靈感源自日常生活的交通問題。他們觀察到國內有許多交通事故導因於大車內輪差、視覺死角等原因，而且這類問題在亞洲人口眾多的地區尤為嚴重，因此想設計能夠有效減少此類交通事故的裝置。

最初學生團隊從車體開始著手，總在車體中間連接點設計遇到困難。通過不斷實驗和調整，逐步解決問題，最終完成了實用且創新的「大車防捲板」。

學生創作的過程中，指導老師何雅琪、黃淑燕和韓薇薇至關重要。他們不僅在實作和設計提供專業建議，也協助指導英語口說和專業名詞解說。外籍老師的協助也有助學生們在國際賽場自信展示作品。

六和高中校長陳淑惠親臨頒獎典禮，祝賀三位獲獎學生，同時感謝所有師生的努力。陳淑惠表示，此次獲獎不僅展示學生們的才華和創意，也實踐了六和的教育宗旨，更是學校在科技創新和國際交流的重要成果。

參賽學生解說作品的原理。圖／六和高中提供
參賽學生解說作品的原理。圖／六和高中提供
六和高中國中部學生榮獲2024世界青少年發明展（IEYI）「銀牌獎」，校長陳淑惠（左四）參加頒獎典禮祝賀參賽學生。圖／六和高中提供
六和高中國中部學生榮獲2024世界青少年發明展（IEYI）「銀牌獎」，校長陳淑惠（左四）參加頒獎典禮祝賀參賽學生。圖／六和高中提供

延伸閱讀

打造AI麵包自動結帳機 宜蘭東光國中獲世界青少年發明展金牌

六和高中參加桃一區自主學習成果發表會 展現創意及熱情

兩樣情？新北16國中額滿、國小卻減班 校長憂：3年後學生數斷崖式下墜

雙北知名4私校開紅盤滿招 錄取門檻略提高、百名候補

相關新聞

日校長訪虎尾農工、大安高工、屏東高中 盼交流促學生來台留學

近日日本千葉縣、宮城縣等30名高中校長參訪台灣高中職，參觀屏東高中具特色的螃蟹館、天文教室，虎尾農工的自造者實驗室，以及...

六和高中國中部學生勇奪2024世界青少年發明展銀牌獎

在2024年世界青少年發明展（IEYI）中，六和高中國中部的陳子昕、朱宥維和劉德翊以創新的「大車防捲板」設計…

與雄女同慶百歲 日治時期學霸之姿錄取…她竟是陳時中姑姑

高雄女中今年籌備百年校慶時獲知，有一名日治時代校友孫陳錦境今年邁入百歲，孫陳錦境當年以第一名考進「高雄女學校」，她哥哥是...

志航國小女學童擔任空軍基地預演解說員 與軍職父親喜相逢溫馨感人

今年唯一一場國軍營區開放，周末將在空軍嘉義基地登場，昨天軍方全兵力預演，開放嘉義基地官兵家屬、鄰近學校機關團體進場參觀，...

花蓮女學生夢想當太空人 公費留美10個月還參訪NASA

花蓮縣府辦理公費留學，8年來送100多位學生赴美國留學、德國遊學，今年有國中10人、高中6人將陸續啟程赴美，學長姊今天分...

打造AI麵包自動結帳機 宜蘭東光國中獲世界青少年發明展金牌

宜蘭縣東光國中學生鄭祐希、鄭聿琦與鄭伊芸參加2024IEYI世界青少年發明展，以AI辨識麵包種類自動結帳的「移動式人工智...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。