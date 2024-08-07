高雄女中與資深校友同慶百歲 回味昭和卒業紀念冊

高雄女中今年籌備百年校慶時獲知，有一名日治時代校友孫陳錦境今年邁入百歲，孫陳錦境當年以第一名考進「高雄女學校」，她哥哥是行政院政務委員陳時中的父親陳棋炎。

雄女今天發布新聞稿表示，雄女於1924年4月1日成立，原名為「高雄州立高雄高等女學校」（簡稱高雄女學校），與1922年成立的高雄中學並列日本時代高雄州的2大中等教育學府。

雄女表示，今年初籌備百年校慶時接到熱心民眾劉先生來電告知，自己的鄰居是雄女日治時代校友，這名校友今年也要舉辦百歲壽宴，劉先生覺得十分有意義，特地致電告知校方。

這名「資深學姊」名叫孫陳錦境，雄女百年校慶文史研究團隊成員登門訪談後得知，孫陳錦境是1943年（昭和18年），第16屆畢業生。

孫陳錦境出生於高雄苓仔寮的陳姓望族，陳家兄妹們不分男女，都受到家族用心栽培，孫陳錦境的兄長皆被送至日本攻讀大學，其中她的親哥哥，國立台灣大學法律學系教授陳棋炎就是陳時中的父親。

訪談過程中，孫陳錦境回憶起當年的學生時光，她從苓仔寮公學校畢業後，以第一名畢業學霸之姿考進雄女，同屆同學109人中，只有5名台灣學生通過入學考試。

孫陳錦境說，那是自己人生中覺得最安心最快樂的時光，雖然老師很嚴格，學業、書畫才藝、茶道花道、裁縫、待客、舞蹈、體育、武術、農事都要求樣樣精通，尤其自己體育不太好，體育老師的嚴格讓自己相當困擾。

孫陳錦境說，純女校環境很單純，自己心情很安穩，那是一個平凡小日子都會覺得很有趣的青春時光。尤其校園中木棉盛開時，草地上掉落了滿滿的木棉，就好像下雪一樣的浪漫；夏天鳳凰花盛開時操場邊的那片璀璨，都是她的珍貴回憶。

孫陳錦境回憶，當年課程中她最喜歡書法與繪畫，作品都會被學校挑選為成果展作品。1943年畢業後，她到日本鋁業株式會社台灣分工廠（台鋁前身）設計部門工作，擔任繪圖師。

戰爭結束後，孫陳錦境經由陳棋炎介紹，嫁給哥哥的雄中同班同學、醫師孫田池，即使嫁為人婦、成為人母，她的書畫創作不曾間斷。

雄女校長鄭文儀2日率校方人員，至孫陳錦境家中拜訪，更敬贈校史室收藏的昭和18年高雄女學校第16屆卒業紀念寫真帖復刻版一本、雄女娃娃及百年校慶相關紀念物。

鄭文儀也邀請「資深大學姐」在今年11月8日百年校慶活動當天回學校一起切蛋糕，同慶100歲生日；也邀請孫陳錦境參加雄女校友會舉辦的百年校慶美展活動，展出書畫創作，象徵雄女精神百年傳承。