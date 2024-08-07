花蓮國高中生公費留美 參訪NASA後更堅定太空人志向

花蓮縣府推出國高中生赴美國公費留學、大學及研究生德國遊學計畫。剛回國的林恩慈說，有到NASA參訪，更堅定成為太空人決心；陳軒語在社團活動義賣珍珠奶茶推廣台灣文化，大受歡迎。

花蓮縣政府今天舉行教育希望工程公費留美暨國際事務青年人才培訓記者會，邀集19名歸國學生，經驗分享給16名將啟程的學生們。

返國的魏瑜廷分享，留學期間參加足球隊及長跑隊，從零開始學習，還參加賽事奪下冠軍，也挑戰自我選修生理解剖學；陳軒語說，參加文化節義賣活動，準備一大桶珍珠奶茶，10分鐘就銷售一空，台灣美食很受外國人喜愛。

今年升高一的林恩慈說，原本想像美國學習環境比較輕鬆，沒想到高中課程很精實，不分文組、理組，都得念完化學、物理、地科及生物等必修科目，在1年時間將國、高中化學課用英文課程念完，還得及格，才能畢業，「算是很大的驚嚇」。

林恩慈說，未來想當太空人，接待家庭媽媽過去有參與過美國國家航空暨太空總署（NASA）造火箭計畫，跟她分享很多經驗，也特別帶她去NASA參訪，獲得很多協助，工作人員有提供她學生可參加的計畫，收穫很大。

即將出國的四維高中張耀擎說，考了2次才獲選公費資格，除了在補習班加強英文，也盡量在生活中接觸英文，例如將手機語言改為英文模式，很期待未來在美國留學，想加入游泳社與外國人切磋。

花蓮縣府公費留美計畫，採甄選、培訓及留學3階段，今年共有16名學生，國中10人、高中6人，分別將於暑假陸續前往體驗為期10個月留學生活；另外，有3名參與國際事務青年人才培訓至德國遊學的大專學生。

縣府教育處指出，國中安排就讀的是私立中學每人編列新台幣162萬元，高中為公立高中每人77萬元，總經費約計2082萬元，費用包含機票、學費及生活費等。