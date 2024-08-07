台南青少棒隊赴美比賽參訪輝達 黃仁勳接待玩傳接球

台南15名青少棒選手組隊取得2024年美國小馬聯盟小馬級世界青少棒錦標賽參賽權，前往美國賓州華盛頓市參賽，並到輝達（NVID IA）公司參訪，執行長黃仁勳親自接待還一起傳接球。

台南市政府新聞稿指出，2024年美國小馬聯盟小馬級世界青少棒錦標賽即將於9日至14日於美國賓州華盛頓市登場，由民德國中、崇明國中、安順國中及金城國中等15名選手組成台南代表隊，陸續取得台灣及亞太區國家代表權，獲得前往美國參賽機會。

台南市政府指出，台南小將於當地時間5日上午前往當地輝達公司參訪，黃仁勳特別在會議空檔前往大廳接待來自故鄉年輕球員，並展現十足親和力，拍照、簽名來者不拒，更即興在大廳與球員傳接球。

台南市代表隊總教練蔡清濬表示，黃仁勳特別準備當地豐盛美食招待小球員，全程使用國、台語與球員聊天，並鼓勵代表隊全力以赴，享受比賽過程。

台南市長黃偉哲也透過新聞稿表示，感謝黃仁勳在公務繁忙時，仍熱情撥冗接待故鄉台南的孩子，聽說黃仁勳喜愛家鄉美食，市府特別準備台南好禮虱目魚拌麵禮盒相贈，台南在地廠商萬國通路也特別製作Q版黃仁勳專屬行李箱，轉達台南民眾心意，歡迎黃仁勳有空回台南走走。

台南市政府體育局長陳良乾表示，台南市代表隊首場賽事預定於台灣時間11日凌晨5時開打，歡迎市民一起為台南子弟加油，帶著金盃返台。