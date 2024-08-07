自己零用錢自己賺 台東國中生攤車賣早餐逾千人讚爆

台東許姓國中生想利用暑假期間充實自己並賺零用錢，選擇在自家門前賣早餐；他說，攤車開店不僅可賺錢，還可學習面對問題，臉書貼文獲得逾2400名網友按讚。

台東縣東海國中許姓國中生昨天在臉書（Facebook）貼文，「我是14歲國中生，暑假我想要充實自己，所以我開了一間賣高麗菜燒肉蛋吐司的小攤子」。

他說，「我媽告訴我，自己的零用錢要自己賺，但我發現開店不僅僅是賺錢，而是讓自己的行動告訴更多人，一名國中生都可以勇敢出來創業了，那麼，一個出社會的人，不管遇到什麼難題都要勇敢面對」。

許姓國中生貼文獲得逾2400名網友按讚，今天試營運，賣高麗菜燒肉蛋吐司。

上午吸引許多人前往捧場，吐司有些燒焦，有人覺得特別，也有人覺得接近專業水準；更多人給予肯定加油打氣，祝福他成功。

許姓國中生告訴客人，從小幫忙母親經營早餐攤車，也熱愛下廚烹飪；適逢暑假打工旺季，他心想與其當打工仔領薪，不如自己當頭家，況且母親說「自己的零用錢自己賺」。

他說，走訪美食市集進行分析調查後，決定推出高麗菜燒肉蛋吐司，接著尋找食材供應商，其中醃製燒肉片更是嚴選加精選，總計投入新台幣4000元成本，後續視營運狀況追加。

許母相當支持，還提供創業攤車，今早在一旁給予幫忙；她點評表現，「還可以再進步」，尤其下食材動作流暢度，看得出來很緊張。