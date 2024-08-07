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打造AI麵包自動結帳機 宜蘭東光國中獲世界青少年發明展金牌

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導
宜蘭東光國中團隊以「移動式人工智慧結帳系統」獲得世界青少年發明展金牌獎、台灣白金獎。左起指導老師陳榮政、學生鄭祐希、鄭聿琦、鄭伊芸。記者陳敬丰／攝影
宜蘭東光國中團隊以「移動式人工智慧結帳系統」獲得世界青少年發明展金牌獎、台灣白金獎。左起指導老師陳榮政、學生鄭祐希、鄭聿琦、鄭伊芸。記者陳敬丰／攝影

宜蘭縣東光國中學生鄭祐希、鄭聿琦與鄭伊芸參加2024IEYI世界青少年發明展，以AI辨識麵包種類自動結帳的「移動式人工智慧結帳系統」，獲得便利生活組金牌，也贏得台灣白金獎。3人組中，鄭祐希與鄭聿琦是姊妹，姊姊即將到台北升學，希望之後繼續精進，將作品應用到商業領域。

IEYI被稱為青少年科技奧運，今年8月2日到5日在國立台灣師範大學舉行，超過1500名海內外師生參與。東光國中外聘指導教師陳榮政說，3人組從去年暑假發想、實作，陸續贏得縣內賽、全國賽，才登上世界賽的舞台，不僅贏得前10%作品的金牌獎，還拿到企業加碼贊助的台灣白金獎1萬元。

陳榮政指出，這台移動式人工智慧結帳系統，是透過AI視覺辨識麵包的種類，自動計算出價錢，使用者只要將用紙盒裝好的麵包放進機器，再用手機掃碼電子支付，機器就可以完成全自動結帳、包裝，不僅方便快速，還不會使用塑膠袋，兼具環保。

獲獎3人組中，鄭祐希即將升上高中，妹妹鄭聿琦要升國二，鄭伊芸則要升國三。鄭祐希說，去年暑假她和鄭伊芸發想題目時，聽到老師說「目前麵包業多數要靠人工結帳」，才想要打造AI麵包結帳系統，當時鄭聿琦將要升上國一，便也將妹妹拉入團隊。

打造自動結帳系統的過程不是一帆風順，3人組既要學習AI程式，也要手動打造機器。一開始使用電腦，需要外接各種設備，就改成微型電腦「樹莓派」；硬體設備在參加縣賽和全國賽時都是使用積木拼裝，參加世界賽前為了使機器更加穩固，改為鋁合金支架。

鄭祐希說，現在的系統是第三代，希望之後繼續改進，推出有辦法實際用於商業模式的自動麵包結帳機，未來有機會看到大街小巷的麵包攤車，使用這台機器避免人力不足的窘境；她也因為這項發明，即將到台北數位實驗高中讀書。

東光國中校長陳志勇表示，3名同學能獲獎除了擁有科學探究的天賦，更重要的是堅持與不怕失敗的發明家精神，要感謝指導老師與東光國中家長會、玩美客基金會的支持；這面金牌是校史第一面，樹立了東光學生學習成就的新里程碑。

移動式人工智慧結帳系統，使用者放入麵包後，AI會自動辨識麵包種類、數量，顯示金額，電子支付後也會自動包裝。記者陳敬丰／攝影
移動式人工智慧結帳系統，使用者放入麵包後，AI會自動辨識麵包種類、數量，顯示金額，電子支付後也會自動包裝。記者陳敬丰／攝影
鄭祐希（中）、鄭聿琦（左）與鄭伊芸（右），3人希望「移動式人工智慧結帳系統」可以提供更方便的麵包結帳方式，未來應用到商業領域。記者陳敬丰／攝影
鄭祐希（中）、鄭聿琦（左）與鄭伊芸（右），3人希望「移動式人工智慧結帳系統」可以提供更方便的麵包結帳方式，未來應用到商業領域。記者陳敬丰／攝影

金牌 麵包

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