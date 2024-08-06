宜蘭南澳國小籃球隊芬蘭參賽奪冠 大方秀國旗拍照
宜蘭縣南澳國小男女籃球隊日前遠赴芬蘭參加海豚盃國際分齡籃球賽，雙雙奪冠，並在獲獎時大方秀國旗拍照，讓世界看見台灣。
校方今天指出，南澳國小此行已是第5次參加芬蘭海豚盃籃球賽，前4次都派出2支男生隊伍參賽，今年首度有女生隊出賽，分別報名男、女13歲組。8月2日到4日比賽3天，隊員們面對身材高大的歐美球員毫無懼色，歷經激烈鏖戰後一路過關斬將，2隊都5戰皆捷摘金，並頒獎典禮時秀出國旗及校旗合影，留下珍貴畫面。
南澳國小表示，學校球隊參加過5屆海豚盃賽事，至今已累計9座金盃。
南澳國小校長林光章說，透過這次國際賽增加小球員比賽經驗，更拓展他們的視野，收穫滿滿。
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