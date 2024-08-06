新竹縣力推閱讀寫作 三營隊造福國小生

新竹縣文化局首度與聯合報寫作教室合作，本周起連續三周舉辦「言語魔法學堂」、「創意寫作室：桌遊冒險啟航」、「故事雕塑術：從想法到成品」寫作營隊，吸引60位國小三到六年級學生參加。

文化局表示，此次3種營隊的5天課程設計都是以「寫作」為主角，搭配口語表達、桌遊、閱讀等，學生可以選擇喜歡的主題學習。上智國小四年級李宣頡參加「言語魔法學堂」，喜歡寫作文的他說，在營隊學到「寫作文的秘訣」，訓練了表達能力，過了有趣又很棒的5天。另位學員新竹松林國小三年級黃歆筑說，對老師用成語來形容博物館印象最深，「我想學好作文，希望以後可以參賽」。

主辦單位表示，「言語魔法學堂」是寫作加上口語表達課程，除了學習用文字打動他人，也練習用聲音與情感技巧展現自我。「創意寫作室：桌遊冒險啟航」則是藉桌遊激發想像力、觀察力與批判性思考，進而探索文字魅力。「故事雕塑術：從想法到成品」是融合閱讀與寫作的主題式課程，帶領學員從「努力的故事」到「意外的故事」，再賦予「故事新生命」。

大新竹地區因著新竹科學園區的發展，人口不斷成長，兒少比例居全國之冠，其中許多家長著眼未來，重視孩子的閱讀能力，更鼓勵參加各類型營隊。