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日本琴平中學訪瑞芳國中 學生英日語並用行銷家鄉

觀天下／ 記者陳郁薇／瑞芳報導
日本琴平中學校長北岡隆率師生來訪瑞芳國中，兩校學生英日語並用行銷自己的家鄉。 圖／觀天下有線電視提供
日本琴平中學校長北岡隆率師生來訪瑞芳國中，兩校學生英日語並用行銷自己的家鄉。 圖／觀天下有線電視提供

新北市瑞芳區與日本四國香川縣琴平町於2018年締結友誼城市，同時，瑞芳國中也與日本琴平中學締結姊妹校。今(6)日由姊妹校校長北岡隆率師生來訪，兩校學生英日語並用行銷自己的家鄉，結合琴平町公所與瑞芳公所互訪行程，展現瑞芳區教育及觀光文化的串流，由公所、學校擴大到住宿家庭，形成具在地特色的年度活動。

瑞芳國中先由線上課程，創造實質交流，再利用七月暑假國際交流營隊，增進孩子的語言能力及國際禮儀。另外也招募住宿家庭，與社區家長共同招待國際友人，也在家長會長程麗玲積極號召下，家長熱心投入Homestay寄宿家庭活動，與孩子一起學習拚外交。

瑞芳國中規劃具在地化與國際化的開幕歡迎典禮，兩地學生以流利的英日語自我介紹。瑞中學生利用在學校所學的小提琴課程，演奏兩校校歌，為雙方情誼升溫。在透過「保庇」一曲，融入台灣文化、瑞芳美食，以生動舞步、自製道具，讓來賓微笑讚賞。日本琴平中學則以當地代表性舞蹈，讓全場來賓起身互動，現場洋溢日本歡樂氣氛。

瑞芳國中校長許憶雯表示，姊妹校活動，增進孩子國際素養，提升對家鄉及學校的認同感，他們都將是具「國際視野」的未來人才。同時安排日本學伴遊瑞芳九份、金瓜石行程，瑞中學子全程，英語、日語並用，溝通無礙。最後，對於本次活動，匯聚社區資源，感謝貴人大力贊助，共同推廣瑞芳好生活。

瑞芳區區長楊勝閔表示，台日雙方能在教育、文化等多方面，進行深入的合作與交流，增進國際間的友誼。瑞中積極與公所協力，一起為瑞芳在地努力，這是很成功的經驗。

琴平中學校長北岡隆表示，希望藉由每年的寄宿家庭交流活動，能更加深兩校的合作，促進學生們的國際觀。加上兩校友誼長久，彼此的交流，有助於提升學習動力及教師交流。

本次友誼城市與姊妹校的來訪，不僅加強了瑞芳區、琴平町及雙方學校間的交流，也將持續推動更多方面的合作交流活動，實現共贏發展，未來，瑞芳國中以具「國際視野」的在地信賴學校自勉，持續提升學子全方位學習力。

日本 瑞芳

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