高市輔導主任用麵包拉住中輟生 獲選教育芬芳錄

高雄市青年國中輔導主任陳凱強獲教育局「教育芬芳錄」表揚，他10年來以無數個「愛心麵包」鼓勵中輟生、高關懷學生，10年來逾千名學生受惠，學生都叫他「麵包超人」。

高雄市教育局透過新聞稿表示，陳凱強任教25年，自民國103年起推動「愛心麵包」計畫，結合社會資源、社區店家（森森點心坊）提供的麵包，依據「食物銀行」概念，長期提供「愛心麵包」幫助有需要的學生。

陳凱強說，他一開始也沒有想到麵包成為很好的安慰劑，「愛心麵包」激勵學生並發揮穩定就學、中輟預防的神奇力量。10年來「愛心麵包」商家雖有更換，但「愛心麵包」傳遞延續不斷，有商家秉持幫助學生接手，至今已發放1.5萬個麵包。

陳凱強曾為了協助有網路成癮且嚴重拒學的高關懷學生，多次進出網咖找人，他說，這名學生長期餓著肚子、穿拖鞋到校，後來除了提供「愛心麵包」，更主動帶學生到賣場買鞋。

陳凱強回憶，曾受過幫助的學生出社會後抱著整箱麵包到校，「學生說國中不愛讀書，但老師用麵包獎勵他，這一口卻讓他永難忘懷」，因為吃進去的是關心，還有很多人的期待，也讓學生決定不再逃學而努力升學。

「有能力幫助他人，其實才是福氣。」陳凱強說，他童年在小鎮的求學，從學生眼神中體會到深刻的需要，也看到教育的責任與力量，期許在教育工作中成就自己也成就他人。

青年國中說，推動「愛心麵包」以來，有不少學生接受過「愛心麵包」的幫助，向學校表達願意提出經費協助，要讓這項愛心不中斷，讓「愛心麵包」在青年國中持續飄著麵包香。