桃園龜山國小棒球隊前進世界少棒大賽 盼為國爭光

桃園市龜山國小棒球隊將於8日前往美國威廉波特參加第77屆世界少棒大賽。桃園市長張善政今天出席行前祈福活動時替小選手加油打氣，期盼能全力以赴為國爭光。

桃園市龜山國小棒球隊今年6月在韓國舉辦的世界少棒聯盟（LLB）亞太區選拔中榮獲亞太區冠軍，將於8日前往美國威廉波特參加第77屆世界少棒大賽。

張善政今天出席「為龜山國小棒球隊前進美國威廉波特世界少棒大賽祈福活動」時表示，龜山國小棒球隊於2002年成立，在總教練李政達的帶領下多次代表台灣參加國際賽事，不僅是台灣之光，更是桃園的驕傲。

龜山國小校長丁伯強表示，龜山國小棒球隊已是第4度前往美國威廉波特挑戰世界大賽，曾於2009年榮獲亞軍、2023年榮獲第3名；去年小球員們因為在選手村有禮貌、守紀律，獲票選團隊運動精神獎，是該獎項創設19年以來首支獲獎的台灣隊伍。

龜山區公所表示，本次比賽期間的食宿及來回機票全數由世界少棒聯盟支應，市府也提供集訓器材購置更新所需經費及營養費，讓小選手們有更好的體能參賽。