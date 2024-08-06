龜山國小棒球隊前進世界少棒大賽 張善政勉勵為國爭光

桃園市龜山國小以棒球隊聞名，近期將在8月8日前往美國威廉波特參加第77屆世界少棒大賽，今上午龜山國小棒球隊前往壽山巖觀音寺祈福，市長張善政也特別現身替小隊員們加油打氣，祝福小球員們展現平時刻苦訓練的成果，為國爭光。

桃園市長張善政今上午前往壽山巖觀音寺，給予龜山國小棒球隊隊員們鼓勵，張善政表示，龜山國小棒球隊於2002年成立，在總教練李政達的帶領下，多次代表台灣參加國際賽事，不僅是台灣之光，更是全桃園的驕傲，今年6月球隊在韓國舉辦的世界少棒聯盟（LLB）亞太區選拔中，榮獲亞太區冠軍，將在8月8日前往美國威廉波特參加第77屆世界少棒大賽，祝福小球員們發揮傑出實力，展現平時刻苦訓練的成果，為國爭光。

龜山國小校長丁伯強則說，龜山國小棒球隊已是第4度前往美國威廉波特挑戰世界大賽，曾於2009年榮獲亞軍、2023年榮獲季軍；此外，去年小球員們在選手村有禮貌、守紀律的表現，經20支參賽隊伍、志工、媒體和賽會工作人員票選，獲得團隊運動精神獎（Team Sportsmanship Award），是該獎項創設19年以來首支獲獎的台灣隊伍，堪稱最好的運動外交範例。

龜山區公所指出，本次比賽期間的食宿及來回機票全數由世界少棒聯盟支應，為給予孩子們更好的支持，市府也提供集訓器材購置更新所需經費及營養費，讓小選手們有更好的體能參賽；今復興航棧也特別在活動現場贊助糕點，以手工訂製的棒球造型蛋糕，勉勵選手們在賽事中強棒出擊，取得好成績。