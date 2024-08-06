淡海新市鎮人口增 新建淡海國小113學年全面招生

新北市教育局今天表示，因應近年淡海新市鎮與三峽北大特區人口持續成長，斥資近14億元新設學校，淡海國小113學年度全面招生，桃子腳國中小的小學部分預計114學年度招生。

教育局長張明文表示，因應淡海新市鎮與北大特區人口成長，及舒緩鄰近多所學校額滿情況，滿足當地學子在地就近就學需求，斥資近新台幣14億元分別新設淡海國小及新建桃子腳國中小3期校舍。

他表示，淡海國小第一期校舍工程於112年7月完工，8月招收1到4年級學生，今年7月底校舍全階段完工，113學年度開始全面招生；桃子腳國中小第3期校舍近期將竣工，幼兒園部分預計113學年度招生，國小部分預計114學年度招生。

教育局表示，新北市自108年起迄今，已投入超過250億元經費優化教育環境，進行新設學校及老舊校舍整建、改善超過2000間廁所，另外還辦理班班有冷氣、優化體育場館等，讓新北教育環境再升級，營造親師生超有感的優良學習環境。