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IEYI世界青少年發明展 花蓮太平國小族語學習機奪冠

中央社／ 花蓮縣6日電

花蓮卓溪太平國小學生參加第20屆IEYI世界青少年發明展，以研發布農族語學習機，在全球共700多支參賽隊中勇奪實體發明組教育類冠軍，消息傳回，部落、學校感到與有榮焉。

2024年IEYI世界青少年發明展3日起在台灣師範大學舉行，有來自21個國家、2個地區的代表隊參加，共700多支參賽隊伍同場較勁，互相激盪創新發明能量。

今年的世界青少年發明展共有10個主題，包括災害應變、運動休閒、農糧技術、綠能科技、安全健康、社會照顧、教育、高齡照護、便利生活、未來科技世界繪圖等。

8月5日晚間成績揭曉，花蓮縣卓溪鄉太平國小以「語法探險-布農語句子解謎之旅」為主題，研發布農族語學習機，在實體發明組教育類獲得金牌。

太平國小校長余貞玉告訴中央社記者，此項堪稱國際青少年科技奧林匹克運動會的賽事，歷經重重關卡及嚴格考驗，六年級學生田莉Ali Tanapima、田麥麥Abu Tanapima、連政翰Laung Isingkaunan從三年級就跟著老師學習程式設計、族語、英語及布農文化圖騰繪畫，在老師呂奎漢及英語專任教師的指導下，學生用英語解說研發的發想、歷程、目的與效益，在會場中一次次的解說，培養了自信心。

余貞玉感謝太平國小教學團隊用心指導孩子，家長全力配合，為孩子們營造兼具主流知識及布農傳統文化的成長學習環境；也感謝縣長徐臻蔚大力推動智慧教育，提供豐富的資源及環境，讓教師們盡情發揮。

IEYI（International Exhibition for Young Inventors ）由日本發明協會於2004年發起，隨後籌組國際發明委員會，由各國輪流主辦世界青少年發明展。今年度在台灣舉辦的IEYI是COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情後，首度恢復實體與數位競賽。

傳統文化 布農族 發明展 英語

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